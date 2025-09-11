Ето какви са последствията при продължителна употреба на биберон

© В първите месеци биберонът и палецът са естествен начин за успокоение и задоволяване на сукателния рефлекс. Но когато този навик се задържи твърде дълго, той може да повлияе както на зъбно-челюстното развитие, така и на развитието на речта. Това обявява във своя Фейсбук профил Дарина Герганова, логопед и психолог.



Възможни последствия при продължителна употреба:







деформация на захапката (отворена или кръстосана);



промени във формата на небцето;



затруднения при произнасяне на някои звукове ("с“, "з“, "ц“);



по-бавен преход към ефективно дъвчене и правилно хранене.



Кога е време да започнем ограничаването?



след 12–18 месец – постепенно намаляване на биберона;



след 2 години – препоръчително е детето да се раздели с него;



след 3 години – консултация със специалист, ако навикът продължава.



Практични съвети за родители:



Насърчавайте детето с алтернативи – любима играчка, гушкане или песничка.



Заместете шишето с чаша – подпомага правилната работа на устата.



Бъдете търпеливи и последователни – детето усеща подкрепа, когато промяната става плавно.



Важно: отказът от биберон или палец е значима стъпка към здрави зъбки, правилна артикулация и уверена усмивка.