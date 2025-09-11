ЗАРЕЖДАНЕ...
|Ето какви са последствията при продължителна употреба на биберон
Възможни последствия при продължителна употреба:
деформация на захапката (отворена или кръстосана);
промени във формата на небцето;
затруднения при произнасяне на някои звукове ("с“, "з“, "ц“);
по-бавен преход към ефективно дъвчене и правилно хранене.
Кога е време да започнем ограничаването?
след 12–18 месец – постепенно намаляване на биберона;
след 2 години – препоръчително е детето да се раздели с него;
след 3 години – консултация със специалист, ако навикът продължава.
Практични съвети за родители:
Насърчавайте детето с алтернативи – любима играчка, гушкане или песничка.
Заместете шишето с чаша – подпомага правилната работа на устата.
Бъдете търпеливи и последователни – детето усеща подкрепа, когато промяната става плавно.
Важно: отказът от биберон или палец е значима стъпка към здрави зъбки, правилна артикулация и уверена усмивка.
