Ето какво накара Ева Кикерезова да онемее
Ева не скри възхищението си от величествената гледка на водопадите, които на местния индиански език означават "голяма вода“. Пътешествието ѝ включва посещение на националните паркове и от двете страни на границата – Аржентина и Бразилия, които са под закрилата на ЮНЕСКО.
"Стоях там и за първи път от много време не ми идваше да кажа нищо. Само гледах. И слушах. И настръхвах“, споделя тя за момента, в който навлиза в горите преди водопадите.
Игуасу се състои от над 270 отделни водопада, подредени във формата на подкова с дължина 2700 метра. Те са два пъти по-пълноводни от Ниагарския.
Най-впечатляващият обект в комплекса остава "Дяволското гърло“ – най-големият и мощен водопад в целия резерват. Кикерезова сподели, че районът е част от най-големия субтропичен резерват в света, който предлага уникална биосфера и спиращи дъха пейзажи, които са надминали и най-смелите ѝ представи.
