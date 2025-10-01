ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
|Ето кои двойки са останали заедно след финала на "Ергенът- Любов в рая"
Intrigi.bg научи от сигурни източници кои двойки са продължили заедно и извън шоуто и вече са в сериозна връзка. Да, изненадващо такива има, но за съжаление това не са победителите в "Ергенът“.
Както първи разкрихме – победители са Филипа и Йовица, които обаче се разделят веднага след шоуто. Издаде ги таен вайбър чат, който разпространихме в мрежата. В него Филипа обяснява подигравателно как след финала на предаването ще започнат да я канят в подкастове като победителка, а тя вече е с друг мъж.
Любовта между други две двойки обаче ще устои на външния свят. Това са Джан Микеле с Габриела и Виктор с Дениз Хайрула. Първите двама са забелязвани неколкократно по заведенията, макар че по регламент трябва да са дискретни в отношенията си.
Близки до Денис Хайрула пък потвърдиха, че изкусителката все още е с Виктор и връзката им е доста сериозна. Миналия месец дори са били заедно на романтична почивка в Албания.
Никои от останалите мачнати участници не са продължили отношенията си. Както стана ясно, актьорът Петър, който е с Кристина, се оказа тайно обвързан и след края на шоуто се прекъснали връзка с юристката. "Много влюбените“ Орлин и Натали също не са заедно, като се предполага, че бащата на музикалния продуцент, който е кмет на Монтана, е бил против връзката им.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1210
|предишна страница [ 1/202 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Д-р Стояна Нацева: 90% от болестите идват от негативни емоции
17:03 / 01.10.2025
"Фортисимо" отново триумфираха на международния конкурс в Маврици...
16:05 / 01.10.2025
Представителите на тази зодия трябва да гледат напред
15:51 / 01.10.2025
Роби Уилямс отговори за подкупа подобаващо
15:38 / 01.10.2025
Селена Гомес със скрити послания в сватбената си рокля
11:32 / 01.10.2025
Голямата изненада в "Биг Брадър"
09:58 / 01.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Лора Крумова и Димитър Рачков се подиграха на Венета Райкова
08:54 / 29.09.2025
Meteo Balkans с предупреждение за Бургаско: Водата ще е много!
12:46 / 30.09.2025
Нова звездна сватба на хоризонта. Той е на 63, тя - на 37
23:01 / 30.09.2025
Жителите на всички големи градове у нас са предупредени за 1 октомври
14:46 / 29.09.2025
Официално: Билетът за градския транспорт в Бургас поскъпва!
13:27 / 30.09.2025
Възрастен мъж е с опасност за живота след тежка катастрофа край Айтос
08:12 / 29.09.2025
Оранжев код за Бургаско утре! Очаква се обилен дъжд и силен вятър
09:11 / 01.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета