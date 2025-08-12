ЗАРЕЖДАНЕ...
|Ето кои са първите участници в "Игри на волята"
Сред сигурните играчи тази година са победителите от кастинг битките в последния сезон на екстремното риалити – гребецът Георги Стойчев, ММА боецът Томи Борисов, бодибилдърката Радостина Радева и шампионката по въздушната акробатика Вера Хитова. Към тях ще се присъединят още амбициозни участници, с които заедно ще сформират племето "Победители".
Още по-сурови изпитания
Ралица Паскалева сподели за новия сезон: “Вече сме почти към средата на снимките на сезон 7 и мога да кажа, че обратите наистина са зрелищни. Участниците са подложени на познатите ни тежки битки, но този сезон е по-важно от всякога да мислиш стратегически и да имаш късмет."
Сезон 7 обещава нови локации, още по-тежки изпитания и драматични елиминации. Всичко това ще бъде поднесено с нов заряд, благодарение на свежия и непринуден стил на водене, който Павел Николов се очаква да внасе със своето чувство за хумор. Припомняме, че тази година той излиза на Арената като водещ до Паскалева.
