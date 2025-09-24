Новини
Ето с какво е била облечена Даяна в последния й земен път
Автор: Екип Burgas24.bg 17:11
©
Една от най-дълго пазените тайни около живота и смъртта на принцеса Даяна най-накрая излезе наяве. В продължение на десетилетия светът се питаше какъв е бил тоалетът на "кралицата на сърцата“ в последното ѝ пътуване – тайна, която семейството ѝ ревниво пазеше от очите на медиите и обществото.

На 6 септември 1997 г., когато светът се прощава с една от най-обичаните жени на своето време, Даяна е положена в семейното имение Алторп. Малък остров в средата на изкуствено езеро става неин вечен дом – символично и уединено място, където повече от пет века почиват поколения от фамилията Спенсър.

Според сведения от близки до двореца, принцесата е била облечена в елегантна черна рокля с миди дължина и дълги ръкави, създадена от нейната любима дизайнерка Катрин Уокър. Смята се, че Даяна е избрала тази рокля малко преди трагичната катастрофа в Париж, което придава още по-силен символизъм на избора ѝ.

В ръцете си Лейди Ди държи броеница – подарък от Майка Тереза, която си отива от този свят само ден преди погребението на принцесата. До сърцето ѝ е поставена снимка на принцовете Уилям и Хари – двамата синове, които тя обичаше безусловно и които бяха най-голямата ѝ опора и смисъл в живота.

Макар тялото на Даяна да почива в Алторп, нейната светла памет остава жива. Историята ѝ продължава да вдъхновява милиони хора по света – със смелостта ѝ да бъде различна, с добротата, която излъчваше, и с човечността, която превърна в своя най-ярка корона.

И днес, повече от четвърт век по-късно, "кралицата на сърцата“ не е забравена – тя е символ на любов, надежда и състрадание, които надживяват времето.



