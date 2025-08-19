ЗАРЕЖДАНЕ...
|Ето защо Чефо влезе в "Диви и красиви"
Преди това обаче младите дами го подложиха на сериозен кръстосан разпит. Някои от тях открито изразиха съмнения, че Чефо не търси сериозна връзка, а по-скоро мимолетна авантюра.
Влогърът побърза да ги опровергае, като заяви, че вече е минал 30-те, "грабил е от живота с пълни шепи“, но моментът за промяна е настъпил, когато открил първия си бял косъм. Допълнителен стимул за женитба, по думите му, била и неговата 92-годишна баба, която постоянно го подканяла да си намери булка.
След официалното му приемане в шоуто първата, която побърза да го "налази“, бе участничката Ивелина.
Въпреки че дамите в шоуто гласуваха доверие на Чефо, зрителите не приеха ентусиазирано влизането му. В социалните мрежи коментарите са повече негативни – според публиката влогърът има прекалено високо самочувствие, държи се като "голям философ“ и се опитва да принизи останалите, за да изпъкне.
В същото време обаче критиците са категорични, че жените ще се стремят към близост с него, тъй като популярността му може да им донесе допълнително внимание и шанс за слава, пише "Блиц".
