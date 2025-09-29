ЗАРЕЖДАНЕ...
|Ева Веселинова с големи амбиции в "Трейтърс: Игра на предатели"
Блондинката впечатли с присъствието си още на премиерата на шоуто, където се държеше като "кралицата на вечерта" и заемаше централно място на общите снимки – според запознати езикът на тялото й подсказва лидерски позиции и дори победа.
Хора от кухнята на формата твърдят, че Ева наистина е стигнала до финал. Другият финалист и евентуален победител е рапърът Венци Венц. Правилата на играта са такива, че може да има повече от един победител.
Веселинова споделя, че покрай снимките на шоуто за първи път се е отделила от близнаците си Борис и Стефания, което е и нов трогателен момент за нея. Чаровната блондинка признава, че няма намерение да се връща в телевизията - просто е харесала идеята на играта и предизвикателството, което носи.
