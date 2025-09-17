ЗАРЕЖДАНЕ...
|Ева Веселинова с луди скандали с Гала и Андре Банда Банда
В имението, където всяка усмивка може да крие предателство, Ева влезе с репутацията си на журналист с нюх към истината и с интуиция, която може да разкрие всяка маска. Според продуцентите, именно нейната способност да "чете хората“ и да остане хладнокръвна в напрегнати моменти я прави опасен играч, феновете вече я наричат "блондинката с най-остър ум в играта“.
Веселинова умее да провокира и все пак да остане загадка. Родена е в Сливен през 1985 г., Ева още от малка показва любознателност и стремеж към нови хоризонти. След развода на родителите си, тя заминава с майка си за Дубай, където прекарва цели 7 години. Там посещава руско училище в Шарджа и живее в свят, където всяка сутрин излиза с бурка -такива са правилата! След това животът я отвежда на гръцкия остров Санторини, където работи като сервитьорка, продавачка на златни бижута и дори в туристически офиси. Там среща любовта и осъзнава, че промяната е нейният двигател. "Аз съм човек, който има нужда от движение, от нови неща,“ споделя Ева. За участието си в конкурса "Мис Плеймейт“ тя се появява с еротична фотосесия, но не успява да се класира сред финалистите. Въпреки това, снимките й привличат вниманието и й отварят врати към телевизията. Оказва се, че момичето, не е само хубаво, а умно, с бърза реакция и остър език! Тези й качества я изстрелват в екипа на "Господари на ефира“ като репортерка през 2018 г.
С умението си смело, да задава неудобни въпроси показва, че е куражлийка и бързо печели симпатиите на зрителите. По-късно става коменаторка в "На кафе“, където отново демонстрира остроумие и неподправено поведение.
През 2020 г. Ева Веселинова се оказа в центъра на огнени конфликти в предаването. Според слухове, напрежението между нея и колежката й Андреа Банда Банда ескалирало до точката на открити заяждания в ефир, а зад кадър било дори още по-лошо. Имала е и спорове с водещата Гала, които според светски хроникьори прераствали в истински скандали.
Веселинова е майка на близнаци - Стефания и Борис. Те са най-гол ямата й радост и богатство. Самоличността на бащата обаче остава загадка. Говори се, че е грък и е доста по-възрастен от нея, но тя не обича да коментира личния си живот. След раждането на децата й Стефи и Боби тя си позволи пауза от работата по майчинство. През това време преосмисля как да бъде журналист, майка и публична фигура едновременно - резултатът е малък ъгъл в хола, две LED лампи и камера, която не се интересува от телевизионен рейтинг, а от честността на съдържанието. Тук тя записва, монтира и излъчва репортажите си -процес, който, по нейните думи, отнема повече часове и енергия, но й връща усещането за пълен контрол.
Свободата обаче не е само техническа. В Youtube канала си "Извън райската градина с Ева“ тя може да публикува материали, които не биха намерили достатъчно ефирно време, или биха попаднали под редакторска намеса. "Ако фактите са открити, всеки зрител може сам да прецени, без аз да определям финалната присъда“, казва тя.
На личния си Инстаграм профил Ева наскоро сподели снимки от пътуване до Черна гора с децата си, където публикува "5 мисли за живота“ - вдъхновени от залезите и тишината на морския бряг. Сред тях и тази: "Няма нищо случайно в този живот! Дори и изглеждащите на пръв поглед незначителни събития“. Тези думи предизвикаха вълна от реакции — от възторжени коментари до спекулации дали не намеква за някакво щастливо събитие в живота си, писа "Галерия“.
