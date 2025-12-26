Ева Веселинова избухна с емоционална публикация в социалните мрежи. В свой пост тя се върна назад към годините си в предаването "Господари на ефира", като разкри каква е била истинската цена на работата зад кадър."Това правехме в "Господарите" спасявахме животи и променяхме съдби", пише журналистката. По думите й екипът не просто е разкривал нередности, а е допринесъл за реални промени в законодателството и е помогнал на хиляди хора, изпаднали в безизходица. Журналистите са се изправяли срещу малки и големи престъпници, често рискувайки личното си спокойствие, пише "Уикенд".Тя подчертава, че работата е била изключително натоварваща 7 дни в седмицата. "Без значение дали е петък или събота вечер, защото знаеш, че от теб зависят човешки съдби" пише блондинката.