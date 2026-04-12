Светският хроникьор и ПР експерт Евгени Минчев публикува критичен коментар в социалните мрежи по повод отбелязването на Великден, поставяйки под въпрос начина, по който съвременното общество празнува Възкресението на Христос.

В публикацията си Минчев изразява разочарование от комерсиализацията на празника и липсата на духовност. По думите му, вместо да бъде време за смирение и молитва, Великден все по-често се превръща в "разпродажба на сурогатна религия“, съпроводена с излишно потребление и показност.

"Всичко е бизнес, мили хора, всичко е разпродажба на сурогатна религия, ламинирани иконки, яйца по 2 евро и козунаци по 160 евро“, пише той.

Минчев критикува и традиционните празнични практики като обилните трапези и пътуванията, включително масовите посещения в Гърция. Според него те нямат връзка със същността на християнската вяра.

"Би ли поискал Иисус, в името на неговото възкресяване, печени агнета, плънки, задръствания до Солун и харчлък като за изпращане на войник“, пита риторично той.

Вместо това ПР експертът призовава към по-умерено и осъзнато отбелязване на празника, съсредоточено върху духовните ценности – молитва, прошка и смирение.

"От този празник бих приложил няколко достойни детайла - молитва за мир в света, молитва за доброто на България и българите, измолване прошка за греховете ни, благодарност и смирение“, споделя Минчев.

Той подчертава, че личната връзка с Бога не зависи от външни ритуали или материални прояви, а от вътрешното състояние на човека.

"Нали Бог е в нас, нека му разчистим място, без изобилие от ненужна храна, алкохол и недостойни мисли“, допълва той.