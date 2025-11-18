Евгени Минчев ще пише книга за княгиня Калина
Самата наследница на царица Йоанна и майка на престолонаследника княз Симеон, бе почетен патрон на престижния конкурс, чийто председател на организационния комитет беше Светла Евтимова - международен одитор. Калина и съпругът й Китин бяха настанени на една маса с топ нотариус Милена Георгиева и съпруга й Петко, пише Телеграф.
Мотото на конкурса беше "Легендите" и за да илюстрира това, Евгени беше поканил Богдана Карадочева, Ирен Кривошиева, първата носителка на "Златният Орфей" Мими Николова, Иван и Андрей, с които известният пиар и благодетел напоследък работи по различни телевизионни проекти.
Лорд Евгени изпълни песента “Пътнико свиден", с което предизвика вълнение у доц. Наталия Киселова, също част от почетните му гости и приятели. Мариана Печеян връчи награда на многодетната майка Виолет Вьорлер. Иван и Андрей връчиха награда на кралицата на диамантите Юлия Кастелли, Богдана Карадочева пък изрази най- мили симпатии към Зорница Стойчева, също част от наградените.
Голямата награда връчиха княгиня Калина и нотариус Милена Георгиева и тя отиде при Адриана Василева.
