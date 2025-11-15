На рождения ден на британския монарх крал Чарлз Трети с майсторски финт организаторът на конкурса Бизнесдама на годината лорд Евгени Минчев събра доц. Наталия Киселова и княгиня Калина Българска.В различни етапи на организацията, двете бяха сочени за почетен патрон на конкурса, но когато откри престижната галацеремония, Евгени обяви доц. Киселова за почетен патрон на сърцата, а княгиня Калина за почетен патрон на конкурса.Гран при и Бизнесдама на 2025 година стана Адриана Василева, като наградата и бе връчена от топ нотариус Милена Георгиева и княгиня Калина, а в своите категории награди получиха Зорница Стойчева, Юлия Кастелли, Пламена Динчева. Доцент Киселова връчи престижната статуетка на Петя Кръстева за управлявания от нея хотел в Дряново.Председателят на Организационния комитет Светла Евтимова връчи награда на Христина Христова за принос в социалната политика а меценатът Ана Михайлов получи извънредна статуетка Her Grace за своето изящно присъствие. Марияна Печеян поднесе наградата на многодетната майка Виолет Вьорлер за нейният хотел Sagittarius в Кюстендил а Нери Русева – на Бета Давидкова - в категория Мода и собствени бизнес. Награда за Дебют получи Жаклин Рангелова, която изработва чанти с цитати от български авториГалацеремонията бе съчетана с изпълненията на дует Аморе, Артур Надосян и Сандра Александрова, Стефан Митров и младата попфолк надежда Джорджия. Бе разиграна благотворителна томбола а княгиня Калина Българска бе център на заслужено внимание.Богдана Карадочева, Мими Николова, Иван и Андрей, Ирен Кривошиева, бяха част от Легендите на гала- церемонията на която бяха събрани средства за провеждането на Британско Българският Бизнес Бал в Лондон през 2026 година. Следващото събитие на лорд Евгени Минчев е изложбата му в Пловдив на 27 ноември, пише "Телеграф".