Евро или стотинка - тази година имаме избор на монети
По традиция паричката се слагат в тестото и се вярва, че за този, който я намери годината ще бъде изпълнена с изобилие, благоденствие и радостни дни.
Домашно приготвената питка със скритата в нея монета, освен че носи личен късмет, е и символ на берекет. Тя олицетворява дома и земята – тя се меси от брашно, вода и сол, а кръглата форма символизира цикъла на живота и непрекъснатостта на рода.
Традицията повелява на Бъдни вечер, когато семейството се събира около трапезата, питката да бъде разчупена от най-възрастния член - жест на уважение и приемственост. Обичаят съчетава езически вярвания, свързани с плодородие и защита и християнска символика -това е време на очакване, надежда и ново начало.
Днес, дори и без да вярваме буквално в късмета, паричката остава като забавна игра, радост и знак за споделена традиция, която ни събира около масата.
А тази година има и още една причина, която ще направи ритуала на търсене на късмета още по-забавен. Предстоящият прием на еврото е добър повод да поставим още една монета в празничната питка. Така ще търсим не една, а цели две парички – нещо, което със сигурност ще направи вечерта изпълнена с още повече усмивки и вълнение.
И когато поемем своето парче хляб, вълнението ще бъде още по-голямо – защото шансът се удвоява и е напълно възможно да намерим не една, а цели две монети. Нещо, което със сигурност ще ни зарадва и ще подсили вярата, че идната година ще бъде по-добра.
Все пак, паричката (или късметът) не избира най-богатия, а този, на когото му трябва кураж, пише Ladyzone.
