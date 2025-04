F.O. пусна новата си песен "Прошка"

© На Великден бургаският рапър F.O. пуска новата си песен "Прошка". Очаквайте премиерата в официалния канал на "Zanimation" в Youtube.Тя е съвместно с детски хор "Милка Стоева" с ръководител Мариета Секлемова, в който се включиха и двете деца на сем. Митеви - F.O. & Peeva.



Песента е написана през 2024 г. по време на Страстната седмица и затова F.O. реши да я издаде около Великден.Тя е тематична и много лична и както казва той: "...е от тези, които съм ги писал със скороста, с която ги четеш".



Видеото към песента е дело на официалния режисьор на Занимейшън: Мартин Петров от One More Frame, с когото Митеви работят по традиция от дълги години. Оператор е Христо Боев и първи асистент оператор Явор Йорданов. Явор Йорданов ще се погрижи и за BTS (behind the scenes). Нашите представители от Велико Търново "Търсач" - Stefeto и Milenski също участваха в процеса като на официалните им страници може да погледнете процеса и през техните очи.



Видеото отново е снимано в нашият любим град - Бургас, като голяма част от клипа е заснет на Бургаските солници, а финалът му - на централна жп гара Бургас.



Детският хор е записан в студио "Music Bakery Бургас". Записът на F.O. и микса на песента са дело на един от тонрежисьорите на Занимейшън: Стоян Иванов - Tyanatta a.k.a. Gayda Power.



Финалният мастеринг е поверен на МАГА - студио BusyMonkey. Специални благодарности на всички, които приеха идеята и посланието присърце и помогнаха да се реализира.