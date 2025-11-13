Актрисата Лара Златарева или по-известна като кака Лара е "жива и здрава“, след като социалните мрежи бе пусната фалшивата информация, че е починала. Това предизвика сериозен отзвук и стотици коментари по публикациите, преди инфото да бъде опровергано."Първо ми се обадиха по телефона и ми казаха: "Да знаеш – в TikTok те отписаха." Попитах: "Какво значи това? Не разбирам." Тогава разбрах, че съм "починала"“, сподели кака Лара в ефира на "Здравей, България“.Първоначално тя реагирала с усмивка."След като ми пратиха скрийншот, видях снимката и умрях от смях. Казах си: 'Кой би сложил такава безумна снимка, в която аз плача, че съм умряла?'“.После обаче притеснението ѝ се увеличило, след като доста хора започнали масово да я питат дали всичко е наред."Естествено, че вече бях се обадила на майка ми и дъщерите ми, но те нямат TikTok. Ако бяха видели новината чрез скрийншот, щяха да се притеснят.“Лара коментира и автора на видеото, което разпространи фалшивата информация: "Тази жена – Пепа Кънева, вероятно е реален човек. Дори ѝ писали: "Това е фейк, защо го правиш?" – а тя отговаря: 'Не знам защо го правя.'“Актрисата подчерта опасността от подобни видеа."Видеото има над 163 хиляди гледания. Това ме накара да се замисля как хора могат да бъдат подведени толкова бързо и масово, само заради едно клипче, и как това би могло да се използва за нещо позитивно,“ добави тя.