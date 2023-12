Фасулът помага при диета за отслабване

© Бобът е една от малкото питателни храни, които могат да помогнат за предотвратяване на преяждането, водещо до увеличаване на теглото, като този неочакван плюс разкрива диетоложката Дестини Муди пред "Eat This, Not That!"



Муди съветва да се консумира редовно боб, тъй като той е богат на фибри, протеини и множество други хранителни вещества.



Освен това, тъй като този продукт е с ниско съдържание на мазнини и холестерол, според експерта той помага за нормализиране на кръвното налягане, намалява риска от сърдечни заболявания, инсулт и диабет тип 2.



Бобовите растения могат и трябва да бъдат включени в диетата за отслабване, тъй като са богати на магнезий и витамини от група В, които участват в производството на енергия, необходима за активен начин на живот и изгаряне на калориите.



Според Муди бобът е отличен източник на растителни протеини, които помагат за запазване на мускулната маса, докато отслабваме, пише още БГНЕС.



Освен това според диетоложката ястията от боб запазват усещането за ситост за дълго време и помагат в борбата с преяждането. Тя обяснява, че това качество се осигурява от разтворимите фибри, съдържащи се в бобовите растения.