Фенове дават по 3000 лв. за супергрупа: 90 лева за правостоящи, а за малко повече на първите места

© На 12 юни 2023 г. в София за първи път ще видим на живо супергрупата Hollywood Vampires. Двигателите на звездната формация са Johnny Depp, Alice Cooper и Joe Perry от Aerosmith които ще изпълнят едни от най-големите рок хитове на всички времена. Шоуто в София е част от европейското турне на групата, която се завръща на сцената с огромно желание за истински рок след 3-годишна пауза.



Билетите за концерта влизат в продажба от днес в мрежата на Eventim, а от 2 ноември бяха пуснати ВИП пакетите, които включват и среща с бандата. Т.н. meet and greet предизвика голям интерес сред феновете. "Приятно сме изненадани от интереса към ВИП пакета, който се продава отделно от билетите и е изцяло организиран от мениджмънта на групата", споделят организаторите в България.



За Групата:



Американската супергрупа Hollywood Vampires е създадена през 2015 година и носи името на небезизвестния клуб на знаменитости, създаден от Alice Cooper през 70-те години. В него членуват рок величия като John Lennon (The Beatles), Keith Moon (The Who) и Micky Dolenz (The Monkees). Hollywood Vampires имат издадени два студийни албума с участието на гост музиканти от ранга на Paul McCartney (The Beatles), Slash (Guns N' Roses) и Brian Johnson (AC/DC).



Концертът на Hollywood Vampires ще се проведе на 12 юни 2023 г. в столичната зала "Арена София“ (бившата зала Армеец). Билетите са в продажба от днес, 4 ноември (петък) в мрежaта на Eventim в цялата страна, както и в OMV, Билетен център на НДК, Технополис и Български пощи.



Цени на билети:



90 лева – правостоящи



150 лева – Front of stage



От 110 лева до 170 лева – седящи



Деца до 6 години влизат без билет и без право на седящо мясo.