Фенове негодуват от нова звездна двойка: Те въобще не си подхождат 

© Кайли Дженър е американска телевизионна риалити звезда, модел и бизнесдама.



Популярна е с участието си в риалити шоуто "Keeping Up With The Kardashians“, посветено на семейството й. Развива собствена успешна линия за козметика, която я направи милиардер.



Младата дама е и известен инфлуенсър като е втората най-следвана жена в Instagram, след Селена Гомез. Кайли има две деца от известния рапър Травис Скот, с когото постоянно се събират и разделят.



Тимъти Шаламе е актьор. Започва кариерата си с късометражни филми, а след това участва в сериала "Вътрешна сигурност“. По-известните му роли са в "Призови ме с твоето име“, "Ladybird“ и "Красиво момче“ За ролята си в "Призови ме с твоето име“ Шаламе е номиниран за "Оскар“ за най-добра мъжка роля, както и за БАФТА и Златен глобус. Заедно със Зендая участва в епичния епис на Дени Вилньов "Дюн".



Светът се изненада, когато се появиха слухове за романтична връзка между двамата.



"Кайли и Тимъти наистина се срещат", според източник на Entertainment Tonight.



"В момента нещата между тях не са сериозни. Въпреки това Кайли обича да прекарва време с Тимъти и е в период, в който иска да види какво може да се случи... Тя наистина се забавлява, защото изобщо не прилича на предишната ѝ връзка. Това е нещо ново и вълнуващо за Кайли и тя се чувства много добре“, добавя той.



Източникът съобщава, че двойката най-вероятно са се срещнали благодарение на Кендъл Дженър, тъй като моделът е приятелка с актьора.



Слуховете за връзката на звездите все още не е официално потвърдена, но породи множество коментари.



Преобладаващата част от мненията са, че те въобще не си подхождат.



Според фенове на актьора евентуална връзка с Кайли Дженър ще навреди на имиджа му на сериозен актьор.



Семейство Кардашиян-Дженър са известни с това, че не се страхуват от скандали и медийни сензации, а младият Шаламе е определян като следващия Леонардо ди Каприо.