Фенове се подиграха с чалга изпълнители, сложиха ликовете им на опаковки от хапчета
Идеята е, че илачи с имената на любимите певици и певци лекуват и подобряват настроението. Така Емануела се превърна в таблетки за смучене. Названието им бе направено от феновете на "Емануелозан“. В оригинала това са таблетки, които се борят с инфекции на устната кухина и гърлото.
От Галена произлезе "Галеналгин“ - повлиява болката и понижава високата температура. Меди също е направен на таблетки за гълтане, които нападат болка и лоша температура.
От Андреа произлизат хапчетата "Андреалгин". Тук феновете са се постарали повече. Таблетките на Андреа 1 лекуват симптомите на депресия и лошо настроение, пише в описанието.
Иначе феновете на певицата отсега са в очакване да видят и най-вече да чуят какво е сътворила с Борис Дали. Самата тя обясни, че дуетът ще бъде определено голям хит и готви да направи удар с него. Най-вероятно ще бъде пуснат след Олимпиадата в Италия, но засега подробностите се пазят в тайна, научи "Телеграф“.
