С уникална, но и малко страшна прическа се появи тези дни Андреа.

Попфолк звездата е накъдрила в стил раста дългата си руса коса, а получените плитки... е омотала около шията си съвсем като примка.

"Андреа, ще се бесиш ли?!", стъписаха се нейни фенове.

Според колежки на бившата на Кубпат Пулев обаче певицата е доказано нелоша актриса и кадрото е просто поредната й постановка, пише HotArena