© виж галерията Тейлър Суифт разкри датата на издаване на новия си албум The Life Of A Showgirl.



Поп мегазвездата обяви 12-ия си студиен албум по-рано тази седмица, но не даде много подробности. Сега, в публикации в социалните медии и участие в спортния подкаст на гаджето x Травис Келси, Суифт разкри какво точно могат да очакват феновете от новия албум, съобщи Sky News.



The Life Of A Showgirl, написана по време на европейския етап от рекордното ѝ турне Eras, ще бъде издадена на 3 октомври.



Състои се от 12 парчета, включително песен с участието на поп звездата Сабрина Карпентър.



Пълният списък с песни е:



1. The Fate Of Ophelia



2. Elizabeth Taylor



3. Opalite



4. Father Figure



5. Eldest Daughter



6. Ruin The Friendship



7. Actually Romantic



8. Wi$h Li$t



9. Wood



10. Cancelled!



11. Honey



12. The Life Of A Showgirl (featuring Sabrina Carpenter)



Дългогодишните сътрудници Макс Мартин и Шелбек, двама шведски продуценти, работили със Суифт по някои от най-големите ѝ хитове, се присъединиха към поп звездата за този албум.



В рамките на четири часа след публикуването на пълния епизод на подкаста в YouTube, клипът вече беше събрал 4,7 милиона гледания.



"Най-трудолюбивата звезда в поп музиката“



Албумът е продължение на миналогодишния The Tortured Poets Department, който беше издаден по време на турнето Eras.



Това турне, с участия на пет континента и в 51 града, донесе над 2,2 милиарда долара приходи и беше най-пищното турне за всички времена.



"Този албум е за това, което се случваше зад кулисите в моя вътрешен живот по време на турнето, което беше толкова жизнерадостно, електрическо и жизнено“, каза Суифт по време на участието си в подкаста.



Репортерката на Sky News заяви, че след световното ѝ турне и редица преиздания през последните години, новият албум е затвърдил репутацията на Суифт "като най-трудолюбивата звезда в поп музиката“.