ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
|Феновете й се готвят за 3 октомври
Поп мегазвездата обяви 12-ия си студиен албум по-рано тази седмица, но не даде много подробности. Сега, в публикации в социалните медии и участие в спортния подкаст на гаджето x Травис Келси, Суифт разкри какво точно могат да очакват феновете от новия албум, съобщи Sky News.
The Life Of A Showgirl, написана по време на европейския етап от рекордното ѝ турне Eras, ще бъде издадена на 3 октомври.
Състои се от 12 парчета, включително песен с участието на поп звездата Сабрина Карпентър.
Пълният списък с песни е:
1. The Fate Of Ophelia
2. Elizabeth Taylor
3. Opalite
4. Father Figure
5. Eldest Daughter
6. Ruin The Friendship
7. Actually Romantic
8. Wi$h Li$t
9. Wood
10. Cancelled!
11. Honey
12. The Life Of A Showgirl (featuring Sabrina Carpenter)
Дългогодишните сътрудници Макс Мартин и Шелбек, двама шведски продуценти, работили със Суифт по някои от най-големите ѝ хитове, се присъединиха към поп звездата за този албум.
В рамките на четири часа след публикуването на пълния епизод на подкаста в YouTube, клипът вече беше събрал 4,7 милиона гледания.
"Най-трудолюбивата звезда в поп музиката“
Албумът е продължение на миналогодишния The Tortured Poets Department, който беше издаден по време на турнето Eras.
Това турне, с участия на пет континента и в 51 града, донесе над 2,2 милиарда долара приходи и беше най-пищното турне за всички времена.
"Този албум е за това, което се случваше зад кулисите в моя вътрешен живот по време на турнето, което беше толкова жизнерадостно, електрическо и жизнено“, каза Суифт по време на участието си в подкаста.
Репортерката на Sky News заяви, че след световното ѝ турне и редица преиздания през последните години, новият албум е затвърдил репутацията на Суифт "като най-трудолюбивата звезда в поп музиката“.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 673
|предишна страница [ 1/113 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Грандиозен творчески успех за представителите на една зодия днес
09:37 / 14.08.2025
Нови милиони потичат към тях
09:27 / 14.08.2025
Страх тресе Бекъмови
09:31 / 14.08.2025
Драма в семейството на Джо Байдън
08:44 / 14.08.2025
Синът на Владимир Каролев се завърна
17:28 / 13.08.2025
Шуробаджанащина в "Диви и красиви"
17:11 / 13.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Проф. Рачев каза кога ще са първите валежи след горещините
08:37 / 12.08.2025
От утре затварят тази бургаска улица за три месеца
14:49 / 12.08.2025
Закопчаха шофьорa - беглец от катастрофата край Ахелой
12:38 / 13.08.2025
Първи подробности за катастрофата на кръговото на Ахелой!
09:50 / 13.08.2025
НАП разчита на сигнали от граждани, за да хване ремонтите "на черно"
20:25 / 12.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета