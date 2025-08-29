Феновете на Кичка Бодурова от Бургас броят часовете

© Концертът на Кичка Бодурова и гръцкия певец Диогенис – "Готови ли сте за … парти“ ви обещава истинско забавление днес от 20.30 часа на сцената на Летен театър Бургас.



Прелетяла сцените на почти целия свят, тя винаги носи със себе си любовта към родния Бургас и никога не забравя да се върне "У дома“. А тази вечер ще бъде още по-специална – с участието на изключителния гръцки певец Диогенис, който ще допълни магията със своята чувствена и емоционална музика. Очаква ви вечер, в която спомените оживяват, а музиката говори повече от думи.