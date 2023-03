Феновете на "Kiss" ликуват: Ще има филм за легендарната рок група

© Биографичен филм за първите четири години от съществуването на рок група "Kiss" пуска Netflix през 2024 г., съобщи дългогодишния мениджър на групата Док Макгий.



Той говори за проекта неотдавна в музикалното шоу на Майк Брун. "Това и биографична продукция за първите четири години на "Kiss", каза мениджърът. Той добави, че работата на продукцията с режисьор Джоузеф Макгинти Никъл, известен като Макджи, тепърва започва и се предвижда да излезе през 2024 г. на стрийминг платформата Netflix. От екипа на режисьора не са коментирали участието му в проекта.



Съоснователят на групата Пол Стенли още през април 2021 г. публикува в Twitter подробности за проекта. Информацията тогава бе, че филмът ще е по подобие на продукцията "Бохемска рапсодия" от 2018 г. за "Queen" с акцент върху личността и ролята на Фреди Меркюри.



Музикантите от "Kiss" в момента са на прощално световно турне.



Според продуцента рок групата може да продължи живота си като бранд. "Не мисля, че "Kiss" ще изчезне", каза той.



Групата е основана през 1973 г. в Ню Йорк. За 46-годишното си съществуване тя е продала над 100 милиона копия от албумите си, разказват от БТА. Сред най-популярните хитове са "I Was Made for Lovin' You", "Strutter", "Black Diamond".