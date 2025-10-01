Фестивалът ВОДА 2025 стартира с 3D мапинг и симфоничен концерт в Дупката

© Осмото и най-мащабно до сега издание на на международния Фестивал за съвременни изкуства ВОДА стартира на 6 октомври от 18.00 ч в Дупката на площад “Тройката" и ще продължи до 8 октомври.



Фестивалът се провежда със свободен вход! Програмата му включва съзвездие от пърформанси, инсталации и артистични предизвикателства на автори от България Германия, Франция, Унгария, Южна Корея и Турция.



Пространството на Дупката ще бъде отворено за посетители между 18:00 и 22:00 ч. Достъпът на публиката ще се осъществява през два входа: официален – откъм площад "Тройката“ и училище "Св. св. Кирил и Методий“, и алтернативен – откъм подземната улица и сградата на Бургаския районен съд. Локация за централния вход: https://maps.app.goo.gl/hPXimMh3SSKtAM7E6



В светлата част на деня публиката ще може да разгледа бетонната джунгла и да стане участник в няколко пърформанса: "Деликатно балансиране на клечка“ на унгарския артист Давид Шомло, Live trance circle на Театър на сетивата-София, "Дом на сърцето“ на украинската авторка Дария Пугачова и съвременния танцов флашмоб на компания Дюн – "Поле“.



В първия ден от фестивала, при залез слънце, в пълен контраст с окръжаващия ги пейзаж, посетителите ще могат да се насладят на симфоничния концерт на Orchestra Lumina. В тъмната част на деня 3D мапинг прожекцията “Устойчивостта на природата" на визуално-музикалния тандем Adistu & Moduler /Румъния,Германия/ ще озари стената на Дупката и фасадата на издигащата се над нея знакова сграда на сем. Хаджипетрови.



Фестивалът ще представи две широко форматни инсталации на немския визуален артист Абел Корински. Habitat е инсталация със 100 светещи палатки, създадена специално за Фестивал ВОДА 2025. Инсталацията наподобява град в сърцето на града, напомняйки за колективност и споделено пространство. Whiteout е полюшващо се светлинно и звуково поле, в което светлината заема различни образи и форми. Фестивал ВОДА се опитва да представи тази вълнуваща инсталация вече трета година, като в две поредни години тя беше разрушавана преди да пристигне в Бургас. Инсталацията пътува специално за фестивала от Южна Корея.



Други визуални артисти с присъствие във фестивала са: Венелин Шурелов, Анатоли Ванчев, Николай Матев, Христина Дечева, Artspace Luna_колектив, Стойко Даскалов, Симеон Шивачев, Йосиф Аструков, Мариана Сърбова.



Във втория ден публиката ще може да наблюдава и участва в интерактивната 3D прожекция Synergies на френския колектив Scenocosme, където проекциите на зрителите се сливат с предварително избрани фантастични образи.



Третият ден на фестивала ще бъде истински подарък за бургаската публика с концерта на музикалната сензация КАН УАКАН! /Kan Wakan/ Георги Линев е роден в България, базиран в Лос Анджелис и Обединеното кралство електронен музикален продуцент, композитор, автор на песни и мултиинструменталист. Работил е в сътрудничество с Moses Sumney, Thundercat, както и е участвал в турнета с Lianne La Havas и Arctic Monkeys, а музиката му изкусно напомня на Air и Portishead, Mazzy Star и The Cinematic Orchestra.



Събитието е в подкрепа кандидатурата на Бургас за Европейска столица на културата 2032.



Трансформирането на Дупката в живо и изпълнено с функции обществено пространство e част от инвестиционната програма по кандидатурата на Бургас за Европейска столица на културата през 2032 г. Обявен е международен архитектурен конкурс за бъдещето на тази градска зона, като заданието включва паркова зона, съчетана с пространство за изкуство.



Организатори на фестивал ВОДА са Сдружение “Танц БГ"/Компания ДЮН и Фондация “Бургас 2032".



Фестивал ВОДА 2025 се реализира с финансовата подкрепа на Община Бургас, Министерство на културата и Институт Лист – Унгарски културен институт София.



Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Община Бургас и по Национален план за възстановяване и устойчивост по процедура BG-RRP-11.021 – Схема за безвъзмездна помощ "Ново поколение местни политики за култура за големи общини“.



Партньори на фестивала: БНР-Бургас, НЧ “Асен Златаров 1940", ВИЖ, Барбосса бар.



Ето и пълната програма на фестивала ВОДА



ВСЕКИ фестивален ден



18.00 - 22.00 ч - открий в пространството на ВОДА :



MIST & WHITEOUT & HABITAT от Абел Корински/Германия , ВОДНА КРИЗА от Венелин Шурелов/България, ЛЕНДАРТ от Анатоли Ванчев/България, ЛАЗЕР ИЗКУСТВО от Николай Матев/България, ГРАДСКИ РАЗГОВОРИ от Христина Дечева/България, творби от Artspace Luna_колектив, Стойко Даскалов, Симеон Шивачев, Йосиф Аструков и др.



6 октомври, 2025



18.30 -19.30 ч. – DELICATE BALANCING OF A TWIG, интерактивен спектакъл на David Somlo, Унгария



19.30 – 20.30 ч. – симфоничен концерт на ORCHESTRA LUMINA, България



20.30 -21.30 ч - УСТОЙЧИВОСТТА НА ПРИРОДАТА, 3D мапинг от Adistu & Moduler, Румъния/Германия



7 октомври, 2025



18.30 – 20.00 ч. - LIVE TRANCE CIRCLE, интерактивен музикален пърформанс на Театър на сетивата-София



20.30 - 21.30 ч. – SYNERGIES, визуален пърформанс с участието на публиката, колектив SCENOCOSME / Франция



8 октомври, 2025



През деня



ГРАДСКИ УТОПИИ – намеса в градска среда от Театър на сетивата – София



Открий в пространството на града и в Дупката един загадъчен и силно символичен персонаж!



18.00 – 19.30 ч - HOUSE OF HEART, интерактивен пърформанс на Дария Пугачова, Украйна



19.00 ч. – 20.00 ч. - ПОЛЕ, танцов спектакъл-флашмоб, Компания ДЮН и доброволци



20.30 – 21.30 ч. – Концерт на КАН УАКАН , България/САЩ



Програмата на ВОДА и допълнителна информация можете да откриете в страницата на фестивала www.waterfestival.bg



