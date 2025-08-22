ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
|Фики Стораро - баща мечта
Затова не е учудваща любовта и топлината, която буквално струи от скорошната му публикация в социалните мрежи и чрез която отбелязва рождения ден на малката си дъщеря – която навършва 4 години.
"Честит рожден ден на първото момиче в рода ни, на нашата принцеса Еси! Децата са най-голямото богатство и аз съм безкрайно щастлив с моето!“, пише развълнуваният баща към кадрите, на които позира.
Първо с цялото семейство, съпругата Гюлджан и 7-годишния Тони, а след това само с рожденичката – която буквално носи на ръце.
Снимката е наистина трогателна, демонстрираща близостта и силната връзка между баща и дъщеря.
Следва видео от вечерното парти по случай събитието – с блестящи надписи: "Обичам те, Принцесо“ и "Благодаря ти, Гюлджан“, много гости, искрени прегръдки и щастливи усмивки.
Фики Стораро не крие колко много държи на семейството. Той е споделял в интервюта за обичта не само към съпругата и децата си, но и към своите родители и брат си Емрах.
Нещо повече - отношенията с Емрах заемат специално място в сърцето на изпълнителя. Фики не крие дори, че често дава ценни съвети и житейски уроци в качеството си на по-голям брат.
Нерядко Фики говори със силна емоция и за покойния си дядо, на когото е кръстен. Именно от дядо си певецът наследява любовта към народните песни, пише Ladyzone.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 767
|предишна страница [ 1/128 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Защо романтичните комедии от 90-те и до днес са толкова обичани?
12:21 / 22.08.2025
Тайнствен самолет излетя в Космоса
12:22 / 22.08.2025
Стана майка без да е родила
11:11 / 22.08.2025
Кейт Мидълтън винаги трябва да носи със себе си дрехи за погребен...
11:01 / 22.08.2025
Мария Оряшкова стана майка, бебето с прекрасно име
09:41 / 22.08.2025
Днешния ден се отплаща на тези зодии, проверете дали сте сред изб...
09:34 / 22.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Блъснатата в Слънчев бряг от АТВ Христина е изпаднала в клинична смърт
13:38 / 21.08.2025
Апартаментът на Тони Димитрова заприлича на цветарски магазин
12:39 / 21.08.2025
Връзка на Кейт Мидълтън отново излезе наяве
16:32 / 20.08.2025
Пак е без гадже
12:20 / 21.08.2025
Почина гласът на всички филми, които гледахме като деца
20:57 / 21.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета