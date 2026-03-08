Фики Стораро сбъдна своя мечта, която му струваше стотици хиляди евро
© Инстаграм
"Скъпи приятели, сбъднах една моя мечта, а именно – "Ламборгини Темерарио“. Благодаря на всички, които ми честитят“, каза по-големият син на Тони Стораро, снимайки се с новата си придобивка. За придобивката научаваме от клип с Благо Джизъса, който беше разпространен в социалната мрежа.
"Ламборгини Темерарио“ е най-новият суперавтомобил на италианската марка и наследник на популярния модел "Хуракан“. Колата разполага с 4.0-литров V8 битурбо двигател и три електромотора, които заедно развиват около 920 конски сили. "Темерарио“ ускорява от 0 до 100 км/ч за приблизително 2,7 секунди и достига максимална скорост над 340 км/ч. Моделът впечатлява и с агресивния си дизайн, характерните шестоъгълни LED светлини и модерна хибридна технология. Цената му започва от около 300 хиляди евро, а в България след данъци може да достигне и над половин милион евро
