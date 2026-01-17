Фики: Това е супер грозна лъжа
"И мъжете също плачат! Липсва ми дядо. Отдавна не съм говорил за него, извинявай, че се разчуствах така", сподели Фики за дядо си, който е оставил дълбок отпечатък върху него с възгледите му за живота.
"Имахме много хубави спомени заедно. Той ми казваше, че хората, които са чувствителни, са дарени", каза певецът.
"Може би съм един от най-мразените изпълнители в България. Аз на никой лошо не съм направил и няма да направя. Не на злите мисли! Нека да има повече добро. В мен живее музиката на целия свят. Ако зависеше от мен, бих пял соул, фолклор и може би само аз щях да си ги слушам", допълни Фики.
Най-силните думи обаче бяха насочени към брат му Емрах. "Аз знам какъв добър човек е брат ми и наистина ще направи и на мравката път. Вярно е, че през последните години е направил много глупости. Казвам му: "Емрах, пак? Какво направи пак? Защо?" Утре – вдругиден, като има дете, какво ще му обяснява – че му се замъглява километражът ли?
Фики коментира и слухът, че Тони Стораро им намира жени с Емрах: "Това е супер грозна лъжа, че баща ни ни намира жени. Как един баща ще си го позволи?"
