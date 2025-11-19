Филип Буков предложи на Нина Добрев
©
Ето какво написа един от сексимволите на българското кино: "Забравяй го този Шон Уайт", казва Филип на Нина в съобщение по социалната мрежа Instagram, предлагайки ѝ да станат гаджета.
През септември Нина Добрев обяви неочаквано, че е развалила годежа си с олимпийския шампион по сноуборд, с което шокира не само близките си, но и многобройните си фенове. Според някои източници причината за раздялата е изневяра от страна на Шон.
"Казаха ми, че била сама и аз атакувам", сподели Буков в поста си и подчертава, че "няма по-хубаво от българското".
По-късно Филип публикува още една снимка. Той отново подходи с шега, уточнявайки, че мнението на баба му е важно.
"Не се мотай, защото си набор 89 и времето лети. А и ще трябва първо баба ми да те одобри."
Всъщност Филип Буков е с 5 години по-малък от Нина, като другият месец става на 32. Все още обаче отговор от Нина Добрев няма или поне не и публично
Още по темата
/
Още от категорията
/
Васил Драганов: Журналистка само и само да си вземе заплатата и да получи някакъв рейтинг създаде жестока сплетня
17.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.