Филип Буков с ново гадже
Автор: Екип Burgas24.bg 10:52
Филип Буков явно не може дълго без гадже. Колкото и актьорът да обяснява, че ще си даде почивка от сериозни връзки, това хич не е така.

Родният секссимвол, по когото хиляди момичета са луди, отново си има приятелка. И този път момичето е доста по-младо от зададените от него стандарти.

Буков се залюбва с 19-годишната мацка Дария от Пловдив. Разликата между двамата е голяма, но това явно не е проблем за новата звездна двойка на България. Буков в края на годината ще навърши 32. Или казано с други думи, е близо 13 г. по-възрастен от половинката си.

Избраницата на звездата от "Татковци" е и милионерска наследница. Таткото на новото гадже на актьора е известен бизнесмен предприемач. Родителят на изгората на Буков строи сгради и притежава няколко хотела у нас.

Къде точно Буков и Дария се запознават, засега не е ясно. Също така не се знае и от колко време за заедно. Но нещата май са сериозни.

Че Буков си има приятелка, се издаде новото му гадже. Самият Филип иска да скрие личния си живот далеч от медиите, но новото му гадже качи в социалната си мрежа няколко техни кадъра. На фотосите двойката направо ще се изяде с поглед. И се вижда как влюбено се гледат.

Момичето на Буков, което преди 3 месеца завършва училище, е естествена красавица. Именно по такива си пада новият капитан в "Аз обичам България". А най-близкият човек на актьора - баба му, също иска девойката до внука й да е натурална и без корекции.

В последните години Буков смени много жени. Последната му публична връзка е с девойка на име Яна. Тя бе в сферата на бизнеса, а двойката се раздели малко преди началото на пролетта, припомня "България Днес".



