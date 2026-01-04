Филипа срина Йовица, извади доста от кирливите му ризи
Македонецът не скри разучаването си и директно обвини брюнетката, че е имала друг мъж още докато двамата са се опитвали да градят нещо след предаването. Според Филипа става дума единствено за онлайн комуникация, конто към онзи момент не прераснала в нищо. По-късно, след раздялата се опитала да даде шанс на отношенията си с въпросния мъж, но това не се увенчало с успех, пише "Уикенд“.
Истинската буря обаче се разрази, когато Филипа реши да извади всички кирливи ризи на бившия си. Козметичката не спести нито дума и буквално разби на пух и прах образа на романтичния художник. По нейните думи Йовица бил крайно нечистоплътен, мърляв и напълно безотговорен средата, който обитавал под наем.
Апартаментът в София бил в потресаващо състояние – не просто стар, но занемарен до степен, която определя като "кочина". Провиснали тапети, дървена дограма, липса на всякак поддръжка.
Всичко това било ежедневието му в продължение на цели десет години.
Филипа разкри и още по-сериозни подробности, свързани с юридически разправии около въпросното жилище. По думите й Йовица отказва да напусне апартамента, въпреки че собственичката - възрастна жена - настоявала за това. Той я наричал "крава“ и твърдят, че не му разрешава да прави никакви подобрения по квартирата, докато според Филипа това са безумни оправдания от негова страна и няма хазяин, който да одобрява подобно състояние на имота си. По думите й тук дори не става въпрос за финансови възможности, а за тотално безхаберие от страна на Йовица.
