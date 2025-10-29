ЗАРЕЖДАНЕ...
Филм помогна на Меган Фокс да преодолее стреса от славата
©
Да изразиш емоциите си чрез ролята
По време на специална прожекция на филма в Лос Анджелис Фокс разказа за инцидент, при който папараци я обиждали, докато се опитвала да се качи в колата си след премиера.
Тя сподели, че тези преживявания я накарали да се чувства "погълната от скръб и гняв", които намерили израз в ролята й на Дженифър Чек - момиче, което е жертва на ритуално убийство и се трансформира в свръхестествено същество.
Фокс обясни, че ролята ѝ е била "катарзисна", тъй като ѝ е позволила да изрази емоции, които в реалния живот не е можела да сподели. Тя допълни, че героинята ѝ е била "жертва, която се използва за чужда изгода", което много напомняло на нейния собствен опит в индустрията.
През последните години "Jennifer’s Body" придоби култов статус, а Фокс получи признание за изпълнението си. В момента филмът е достъпен за стрийминг в платформите "Hulu" и "Tubi", а се обсъжда и възможността за продължение, като актрисата Аманда Сейфрид изрази интерес да се върне в ролята си на Ниди, пишат от "People".
Тези разкрития на Меган Фокс хвърлят светлина върху трудностите, с които се е сблъсквала като млада актриса в индустрията, и подчертават важността на подкрепата и разбирането за психичното здраве на публичните личности.
Още по темата
/
Още от категорията
/
Проф. Стоянович за "На всеки километър": Сериалът е продукт на епоха, в която липсва конкуренция и изборът пред зрителя е ограничен
20.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Те се появиха официално заедно за първи път
17:17 / 28.10.2025
Между Меган Маркъл и Виктория Бекъм се разразява нов спор
17:04 / 28.10.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.