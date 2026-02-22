Филм с българско участие спечели ''Сребърна мечка'' за най-добър сценарий на кинофестивала ''Берлинале''
©
Международното жури на ''Берлинале'', което беше ръководено от германския режисьор Вим Вендерс, обяви победителите.
Режисьорката и сценаристка на ''Нина Роза'', канадката Женвиев Дулуд дьо Сел, получи наградата на церемонията. Лентата е копродукция между Канада, Италия, България и Белгия. България е представена от копродуцента Любомира Пиперова (Ginger Light). Главната роля играе Галин Стоев, а сред актьорския състав са Мишел Цончев, София и Екатерина Станина, Светлана Янчева и други.
Лентата проследява срещата между миналото и настоящето през историята на семейство, разделено между България и Канада. Специализираното издание ''Скрийн дейли'' я определя като поетично размишление върху изкуството, изгнанието, родителството и наследството – теми, които намират силен отзвук и в международната публика.
Наградата ''Златна мечка" за най-хубав филм на 76-ото издание на ''Берлинале'' завоюва политическата драма Yellow Letters на немския режисьор Илкер Чатак. Филмът е копродукция на Германия, Франция и Турция. Сюжетът проследява живота на турски сценарист и неговата актриса съпруга, на които е забранено да работят поради политическите им убеждения.
Още от категорията
/
Специалното зимно издание на DOCK International Documentary Historical Film Festival стартира утре
03.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Попфолк певицата Рени: Мисля, че е крайно време да зарадвам моите...
13:32 / 21.02.2026
Как резките температурни амплитуди влияят на кръвното и имунитета...
09:34 / 21.02.2026
Значителен спад бележат приходите от ресторанти в Гърция
09:34 / 21.02.2026
Дъщерята на Надежда Нейнски - топ психиатър
21:37 / 20.02.2026
Маестра Стейси Гоникберг застава зад диригентския пулт тази недел...
17:09 / 20.02.2026
Разделени ли са пиленцата от Монако?
16:26 / 20.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.