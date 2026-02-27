Филм с награда от Берлинале ще бъде показан на "София Филм Фест на брега"
Филмът разказва историята на 10-годишния Филип, който случайно купува две десни обувки и се впуска в пътешествие, за да търси липсващата лява. Това го отвежда към свят, намиращ се на границата между реалността и фантазията, а по пътя си открива неочаквани уроци за себе си и за света наоколо.
“Атлас на вселената" е копродукция между Румъния и България. Режисьор е Паул Негоеску, който заедно с Михай Минкан е и сценарист на творбата. Оператор е Ана Драгичи, а в ролите са Матей Донциу, Йохана Милд Керестури, София Маринеску, Калин Петру, Марин Григоре. Продуценти от румънска страна са Раду Станку и Йоана Ласкар (deFilm), а от българска - Поли Ангелова и Николай Тодоров (Screening Emotions).
Филмът е предназначен и за най-малката детска аудитория. В Бургас ще бъде прожектиран на оригиналния език с български субтитри.
Световната премиера на “Атлас на вселената" се състоя в рамките на програмата Generation Kplus на тазгодишното издание на Международния кинофестивал в Берлин.
Паул Негоеску е роден през 1984 г. в Румъния. Привлича вниманието още с късометражните си филми, които обикалят престижни фестивали като Кан, Берлин, Карлови Вари и Ротердам. Два от тях са номинирани за Европейските филмови награди. Дебютният му игрален филм “Един месец в Тайланд" има световна премиера на филмовия фестивал във Венеция. Вторият му пълнометражен филм – микробюджетната комедия “Два лотарийни билета", се превръща в един от най-успешните румънски филми в боксофиса, получава силен критически отзвук и международно разпространение, което води до продължението “Още лотарийни билети". Филмът му “Мъже на делата" печели водещите отличия на румънските филмови награди, включително за най-добър филм, най-добър режисьор, най-добър сценарий и най-добър актьор.
“София Филм Фест на брега" ще се проведе от 19 до 27 март 2026 година в Културен дом НХК в Бургас. Тазгодишното издание на фестивала ще бъде с вход свободен.
24-тият “София Филм Фест на брега" се организира с подкрепата на Община Бургас и се реализира съвместно от Арт Фест и Фондация "ЕКОгАРТ“ – независима организация в обществена полза, която развива културни инициативи в Бургас и региона.
