В афиша на тазгодишното издание на “София Филм Фест на брега" са селектирани няколко филма с награди и номинации от фестивала в Кан. Вече представихме носителя на “Златна палма" “Обикновен инцидент" на Джафар Панахи, с който на 19 март ще бъде открит бургаският филмфест, както и документалния филм “Оруел: 2+2=5", номиниран за наградата “Златно око", и германския “Звукът от падането", който спечели Наградата на журито в Кан през 2025 г.Днес обръщаме внимание и на други три заглавия с награди и номинации от Фестивала в Кан, които ще бъдат показани по време на 24-тия “София Филм Фест на брега". Това са филмите “Млади майки" на братята Жан-Пиер и Люк Дарден, “Орлите на Кайро" на режисьора Тарик Салех и “Каравана" на Зузана Кирхнерова.Най-новият филм на легендарните братя Жан-Пиер и Люк Дарден, "Млади майки“ почти документално разказва историите на пет тийнейджърки, които живеят в център за млади майки в Лиеж, Белгия. Те се опитват да се справят както с ранното майчинство, така и със сложните си лични истории и проблеми. Някои срещат трудности във връзките си, липса на подкрепа от семейството и партньорите, други се борят със зависимости или травматични преживявания от миналото, докато се стремят да изградят по-стабилен живот за себе си и децата си.Опитните братя Дарден запознават зрителите с проблемите и терзанията на момичетата, които се надяват на по-добър живот за себе си и своите деца. Историята изследва ежедневните им предизвикателства – от грижите за бебетата и емоционалните кризи до борбата за самостоятелност, надежда и достойнство.В центъра на сюжета стои въпросът как да се порасне в условия, в които майчинството идва твърде рано, и как общността и подкрепата могат да се превърнат в ключ към оцеляването."Няма нито една фалшива нотка в изпълнението на младите актьори и всички те участват в истински трогателни сцени. "Млади майки“ е завладяващ дори и когато фокус на действието са ежедневните отговорности на родителството – хранене, смяна на памперси, къпане – или когато са уловени удивлението и радостта на майката, взряна в мъничкото лице на детето, което е създала“, пише Дейвид Руни за “Холивуд Рипортър".В Кан “Млади майки" получи Наградата за най-добър сценарий и приза на Екуменическото жури.Прожекцията на “Млади майки" е на 25 март /сряда/ от 18 часа.***“Орлите на Кайро" е последната част от трилогията за Кайро на добре познатия на световната филмова сцена режисьор Тарик Салех. Филмът беше номиниран за “Златна палма" в Кан.Първата част от трилогията "Убийство в Кайро“ получи Голямата награда на журито в Сънданс, а продълженията "Момчето от Рая“ (2022, с награда за най-добър сценарий) и "Орлите на Кайро“ са представени в конкурсната програма на Кан.В “Орлите на Кайро" традицията е спазена – в една от главните роли отново е актьорът Фарес Фарес, а жанрът отново е трилър, изпълнен с напрежение, разобличаващ особеностите на обществото, религията и властта в страната.В основата на сюжета са сложни отношения между политици и изключително популярни личности – актьор и неговите колеги, които са изнудвани да участват в антиправителствени заговори.Джордж Фахми, най-обичаният актьор в Египет, внезапно се оказва въвлечен в опасен свят на политически интриги, когато е избран да играе президента в поръчана от държавата биографична продукция. Приемайки ролята с неохота, той се заплита в мрежа от корупция, манипулации и властови игри, които далеч надхвърлят рамките на екрана. Докато се ориентира в коварните отношения на политическия елит, включително афера с жена на високопоставен генерал, Фахми осъзнава, че неговата "филмова роля“ има реални последици. Всеки избор поставя на изпитание морала му, амбициите му и разбирането му за лоялност в режим, в който границата между изкуство и пропаганда е опасно тънка.Умел разказвач и защитник на справедливостта в родината на предците си, Салех посвещава близо десетилетие на своята трилогия, разкриваща религиозен фанатизъм, политически машинации и стремеж към тотална власт над неизбежните промени в обществото.Прожекцията на “Орлите на Кайро" е на 22 март /неделя/ от 20 часа.***Филмът “Каравана" е копродукция между Чехия, Словакия и Италия и беше номиниран за Наградата “Особен поглед" в Кан.Режисьор е Зузана Кирхнерова, а в главните роли са Анна Гайслерова, Давид Водстрчил, Юлиана Брутовска Олхова.“Каравана" разказва историята на 45-годишната Естер, чието съществуване се свежда до отговорностите, които има към сина си Давид. Той е с тежко умствено увреждане, не може да говори и се нуждае от непрекъсната грижа. Естер го обича безусловно, но е изтощена от еднообразието и самотната борба, която води всеки ден.Приятели от Италия ги канят на гости, но скоро става ясно, че непредсказуемото поведение на Давид създава проблеми. Домакините молят Естер и сина ѝ да се преместят в каравана в градината. За нея това е последната капка, която прелива чашата, и тя отказва повече да се чувства като бреме.Прожекцията на филма е на 24 март /вторник/ от 20 часа.