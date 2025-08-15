Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
Филмовата пародия се завръща триумфално в новия "Голо оръжие"
Автор: ИА Фокус 12:25Коментари (0)102
©
Новият "Голо оръжие“ е едно успешно завръщане към едноименната и изключително популярна поредица, която стартира през 80-те години на миналия век, но добавя нещо и от себе си, особено в контекста на съвременния свят. Това каза в предаването "Сториборд“ на pадио "Фокус“ издателят Светослав Атанасов oт Vision Books, който е и автор в специализирания сайт за популярна култура Super Heroes Bulgaria.

Тазгодишното издание от франчайза е продължение на трите филма с Лесли Нилсън. Главната роля е поверена на Лиъм Нийсън, който играе син на героя на Нилсен – Франк Дребин. Участва и Памела Андерсън. "Имат просто страхотни сцени. Това за мен е един от ключовите елементи, заради които филмът работи. Човек вярва на химията и на взаимоотношенията помежду им и това води до емоционалния заряд на филма“, смята Атанасов. Тема на разговора бе и пародийността в киното, а поводът е излизането на продължението на трилогията, което може да бъде видяно на големия екран y нас от 22 август.

Кариерата на Нилсън като комедиен актьор започва с филма "Има ли пилот в самолета?“ на режисьорския тандем Дейвид и Джери Зукър и Джим Ейбрахамс, добави гостът. Сред пионерите на пародията е Мел Брукс. "Всяка негова пародия пародира един от жанровете в киното. "Космически топки“ пародира "Междузвездни войни“. Той е искал специално разрешение от Джордж Лукас за това. Режисира също легендарните "История на света, част I“, "Пламтящи седла“, "Младият Франкенщайн“ и редица други“, изброи още Атанасов.

Филмите за тайния агент Остин Пауърс са пародия на филмите за Джеймс Бонд. "Остин Пауърс“ е трилогия, при която всеки следващ филм беше по-успешен от предишния. Някак си успяваше да надгради и в хумора, и в мащаба. Самият Стивън Спилбърг се появява в една от сериите“, коментира водещият на "Сториборд“ Благой Иванов. Двете части на "Смотаняци“ пък отново са дело на Ейбрахамс. Първият излиза през 1991 г. и е пародия на "Топ Гън“, като си "има собствен сюжет, който всъщност е доста интересен, авторски за филма“, отбеляза издателят и добави, че "втората част на "Смотаняци“ е пародия на поредицата "Рамбо“. Любопитно е да се спомене, че Ричард Крена играе пародия на собствената си роля от филмите за Джон Рамбо“.

"Страшен филм“ според него е може би най-успешната пародийна поредица. "Дотук има пет филма, като всеки от тях е по-слаб от предишния. Първият филм е дело на братята Уейънс и е хибрид между "Писък“ и "Знам какво направи миналото лято“, и то доста успешен хибрид – почти не се усеща къде свършва единият и къде започва другият, което е чудесно. По-късните филми пародират не само хорър филми – един от тях пародира "Война на световете“, но поредицата пародира най-вече актуални хорър заглавия“, отбеляза Атанасов, а Иванов уточни, че със слашър филмите, които добиват голяма популярност през 90-те години, се появяват и въпросните хорър пародии.



Още по темата: общо новини по темата: 689
15.08.2025 »
15.08.2025 »
15.08.2025 »
15.08.2025 »
15.08.2025 »
15.08.2025 »
предишна страница [ 1/115 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Още пет популярни личности влизат в "Traitors: Игра на предатели"...
10:47 / 15.08.2025
Цветът на устните може да показва за потенциални здравословни про...
10:24 / 15.08.2025
Внукът на Коста Цонев си живее като арабски шейх
10:10 / 15.08.2025
Дъщерята на Вергов се носи като хипи
10:12 / 15.08.2025
Близките на Йоргос Мазонакис го вкараха в психиатрия
10:22 / 15.08.2025
Чудесата на Бачковския манастир, които нямат обяснение и до днес
09:17 / 15.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Бизнесмен: Към своя край сме! Скоро на рафтовете в магазините няма да има български консерви
19:34 / 14.08.2025
Закопчаха шофьорa - беглец от катастрофата край Ахелой
12:38 / 13.08.2025
Много сериозно предупреждение за всички на морето за 14 август!
16:37 / 13.08.2025
Учени издадоха предупреждение за силно земетресение, което ще промени историята на САЩ
17:31 / 14.08.2025
Първи подробности за катастрофата на кръговото на Ахелой!
09:50 / 13.08.2025
Издадено е предупреждение за 15 август!
19:35 / 14.08.2025
Меле с няколко коли на пътя Бургас - Слънчев бряг
12:54 / 14.08.2025
Актуални теми
Войната в Украйна
Кола се вряза в автобус на кръстовището на бул. "Възкресение"
Държавата разпродава имоти
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Катастрофи в България
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: