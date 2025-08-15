ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
|Филмовата пародия се завръща триумфално в новия "Голо оръжие"
Тазгодишното издание от франчайза е продължение на трите филма с Лесли Нилсън. Главната роля е поверена на Лиъм Нийсън, който играе син на героя на Нилсен – Франк Дребин. Участва и Памела Андерсън. "Имат просто страхотни сцени. Това за мен е един от ключовите елементи, заради които филмът работи. Човек вярва на химията и на взаимоотношенията помежду им и това води до емоционалния заряд на филма“, смята Атанасов. Тема на разговора бе и пародийността в киното, а поводът е излизането на продължението на трилогията, което може да бъде видяно на големия екран y нас от 22 август.
Кариерата на Нилсън като комедиен актьор започва с филма "Има ли пилот в самолета?“ на режисьорския тандем Дейвид и Джери Зукър и Джим Ейбрахамс, добави гостът. Сред пионерите на пародията е Мел Брукс. "Всяка негова пародия пародира един от жанровете в киното. "Космически топки“ пародира "Междузвездни войни“. Той е искал специално разрешение от Джордж Лукас за това. Режисира също легендарните "История на света, част I“, "Пламтящи седла“, "Младият Франкенщайн“ и редица други“, изброи още Атанасов.
Филмите за тайния агент Остин Пауърс са пародия на филмите за Джеймс Бонд. "Остин Пауърс“ е трилогия, при която всеки следващ филм беше по-успешен от предишния. Някак си успяваше да надгради и в хумора, и в мащаба. Самият Стивън Спилбърг се появява в една от сериите“, коментира водещият на "Сториборд“ Благой Иванов. Двете части на "Смотаняци“ пък отново са дело на Ейбрахамс. Първият излиза през 1991 г. и е пародия на "Топ Гън“, като си "има собствен сюжет, който всъщност е доста интересен, авторски за филма“, отбеляза издателят и добави, че "втората част на "Смотаняци“ е пародия на поредицата "Рамбо“. Любопитно е да се спомене, че Ричард Крена играе пародия на собствената си роля от филмите за Джон Рамбо“.
"Страшен филм“ според него е може би най-успешната пародийна поредица. "Дотук има пет филма, като всеки от тях е по-слаб от предишния. Първият филм е дело на братята Уейънс и е хибрид между "Писък“ и "Знам какво направи миналото лято“, и то доста успешен хибрид – почти не се усеща къде свършва единият и къде започва другият, което е чудесно. По-късните филми пародират не само хорър филми – един от тях пародира "Война на световете“, но поредицата пародира най-вече актуални хорър заглавия“, отбеляза Атанасов, а Иванов уточни, че със слашър филмите, които добиват голяма популярност през 90-те години, се появяват и въпросните хорър пародии.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 689
|предишна страница [ 1/115 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Още пет популярни личности влизат в "Traitors: Игра на предатели"...
10:47 / 15.08.2025
Цветът на устните може да показва за потенциални здравословни про...
10:24 / 15.08.2025
Внукът на Коста Цонев си живее като арабски шейх
10:10 / 15.08.2025
Дъщерята на Вергов се носи като хипи
10:12 / 15.08.2025
Близките на Йоргос Мазонакис го вкараха в психиатрия
10:22 / 15.08.2025
Чудесата на Бачковския манастир, които нямат обяснение и до днес
09:17 / 15.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Закопчаха шофьорa - беглец от катастрофата край Ахелой
12:38 / 13.08.2025
Много сериозно предупреждение за всички на морето за 14 август!
16:37 / 13.08.2025
Първи подробности за катастрофата на кръговото на Ахелой!
09:50 / 13.08.2025
Издадено е предупреждение за 15 август!
19:35 / 14.08.2025
Меле с няколко коли на пътя Бургас - Слънчев бряг
12:54 / 14.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета