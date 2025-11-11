След гала премиерата си филмът "Един грам живот“ се превърна в оръжие. Родителите могат да научат много за това какво правят децата им в свободното си време и най-важното – как да се държат с тях, за да не се стига до тази пропаст, от която няма измъкване. Това каза режисьорът и сценарист Атанас Михайлов вна"Един грам живот“ е създаден по действителни събития и показва четири различни истории на наркозависими деца. "Поставих тези истории в едно училище, за да покажем всъщност колко крехка е човешката психика – на децата, на родителите, на приятелите. Границата между това да скочиш в бездната и да полетиш нагоре е много малка, тя зависи буквално от една дума. Всичко опира до родителите“, смята режисьорът.Филмът е направен заедно със създателите на националната гражданска инициатива "Един грам живот“. "Мариела Кирова и Калин Таушанов са големи хора с огромни сърца, с които заедно решихме да поставим този проблем, който се замита от държавата, от институциите, от родителите. Сирма Георгиева е един прекрасен специалисти, който е вложил цялото си сърце и душа в това да помага на хората в тази област. Тя се занимава с тази болна тема от много години и също помогна много за това този филм да бъде толкова истински“, разказа Михайлов.На гала премиерата на филма присъства и президентът на България Румен Радев.Атанас Михайлов заяви, че филмът е червена лампа към обществото, че съществува голям проблем, който нараства с неимоверна скорост. "Този филм сам по себе си не е превенция, той има за цел да покаже, че има проблем, показва реалността такава, каквато е в действителност. Децата ще видят всекидневието си, родителите ще видят какво се случва с техните деца, когато не са заедно. Всички родители трябва да осъзнаят колко е важно как разговарят с децата си. Ако не намерят разбирането вкъщи, децата го търсят навън. Превенцията не е еднократен акт. Превенцията е всекидневно разговаряне с децата и ежедневно, ежечасно обучение на родителите относно това какво и как трябва да правят“, подчерта той.Статистиката показва, че първият контакт на децата с наркотиците става между 9 и 10-годишна възраст. "Предлагат им се бонбони, желирани мечета, близалки, напръскани със синтетика, които дори докторите не знаят каква е. Вече има документирани случаи на шизофрения след еднократно приемане. В момента, в който децата започнат да излизат сами, те вече са в риск. Дори да са на училище, вие не знаете къде точно са те и с кого контактуват. Всички трябва да бъдем много внимателни“, предупреди гостът.Филмът тръгва по кината от 14 ноември. "Родителите могат да го гледат сами, да разговарят със специалисти по този проблем и след това да проведат превенция със своите деца. Ако едно дете, което гледа този филм само, без след това родителите или специалистите да поговорят с него, може да си извади грешни изводи“, подчерта режисьорът и сценарист.Атанас Михайлов разказа и за работата си по втората част на филма "Киберпрестъпност“. "Това е единственият филм, в който са заснети истински спецотриади от ГДБОП, които направиха въздействието още по-силно. Той е насочен към децата, към проблемите в училищната среда. Показваме измами, свързани с източване на пари от карти, които генерират стотици милиарди долари годишно. Във втората част, която ще направим отново с подкрепата на ГДБОП, ще засегнем крупни, огромни измами – инвестиционни, смяна на IBAN, романтични измами“, каза той.От вчера първата част на филма е качена за свободно гледане в платформата YouTube.