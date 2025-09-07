ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
|Финалистка от "Биг брадър" крие този, за когото се омъжи
На кадрите Ванеса гордо държи удостоверението си за сключен граждански брак, а усмивката ѝ ясно показва, че е на седмото небе от щастие. "Вече съм г-жа!", написа тя към фотосите, с което официално обяви новия етап в живота си.
Фенове и приятели я засипаха с поздравления и пожелания за дълъг и щастлив семеен живот. Мнозина си припомниха нейното участие в "Биг Брадър", където тя успя да се открои със своята енергия и характер, стигайки чак до финала.
Сега Ванеса започва ново начало – този път далеч от камерите и състезателното напрежение, но със същата усмивка и увереност, която ѝ донесе обичта на зрителите, пише "България Днес".
|Още по темата:
|общо новини по темата: 891
|предишна страница [ 1/149 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Азис: Дойде и ме удари пред всички
10:32 / 07.09.2025
Ясен е победителят в "Игри на волята" 7
10:32 / 07.09.2025
На 22 тя задмина майка си по красота
10:31 / 07.09.2025
Наталия Симеонова: Това е имитация на имитацията на супер долни н...
10:31 / 07.09.2025
Кървавото пълнолуние на 7 септември засяга всяка една зодия
09:02 / 07.09.2025
Довечера наблюдаваме пълното лунно затъмнение
09:01 / 07.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Натали Трифонова е готова да посрещне първородния си син
23:15 / 05.09.2025
Вили свали рекордните 59 кг
23:04 / 05.09.2025
Сашка Васева: Продължавам да се боря, но ще се справя
12:51 / 05.09.2025
Заради строежа на нов път: Затварят бургаска улица за два месеца
15:58 / 05.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета