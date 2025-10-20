ЗАРЕЖДАНЕ...
Фитнес инструкторът на Княгиня Калина си присади коса
©
"На 8 октомври в турска клиника в България ми присадиха 4000 фоликула отпред и по средата на главата. На други места за същата процедура щяха да ми искат много повече пари – около 10000 евро. Минах тънко и съм доволен", сподели пред наш репортер мачото от Мадан. И допълни, че взел решението да се разхубави, защото очаквал неустоима оферта за участие в "Ергенът".
Още по темата
/
Мари ли е новата Гала?
09:28
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Гигантски астероид е ударил Земята, но кратерът липсва
15:44 / 19.10.2025
Една от най-обичаните тв водещи очаква дете от бивш вицепремиер
17:20 / 18.10.2025
Ергенът побойник с нова версия: Аз съм битият, при скандал Джанан...
15:43 / 18.10.2025
Започва началото на нова ера за три зодии
15:44 / 18.10.2025
Опасно ли е да ядем банани?
15:47 / 18.10.2025
Любима риалити звезда не издържа и се похвали с нова придобивка
10:34 / 18.10.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.