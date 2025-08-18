ЗАРЕЖДАНЕ...
|Фолкаджийки се изредиха да пълнят чушки на Азис
"Мога да готвя и го правя с голямо удоволствие, за мен е религия", казва за храната Краля на фолка след поредния ден, в който е сготвил пълнени чушки, а хиляди са харесали рецептата му в нета. На въпросите феновете Азис отговаря, че импровизира и не всичко е точно каквото е в рецептурника на българската кухня, който познаваме. C peцептите си изпълнителят на вселенския хит "Хабиби“ тагна свои колежки воглаве с Емануела и тя веднага се отзова, като направи своята версия на пълнени чушки, пише "България Днес".
"Нося ти ги, за да си кажеш мнението", каза певицата, като влизаше в къщата на Азис, и двамата с черни очила. "Тук в квартала си ходим с черни очила и сме си много близки", казва Емануела.
Малко след нея с готварски умения изненада и Алисия, която към здравословните си манджи и чушки включи и месене на пухкав хляб. Анелия също обожава българската традиционна кухня, но в момента е на "морска диета“, както споделя пред колежките, иначе много обича пълнените чушки на Азис. Друга попфолк икона - Софи Маринова, също обожава пълнените чушки.
"Oт 12-годишна ги мога. Имам четирима братя. Като бяха малки, помагах на майка в кухнята и тя ме научи да ги правя. А и при нас си е традиция на такава възраст да се учиш на всичко вече. И на тия четири момчета нали трябва някой да им слугува“, смее се певицата. Тогава тя направила първите си чушки, а след това боб и омесила първата содена питка.
"Аз също от малка мога да готвя и затова участвах и в "Хелс китчън“, сподели друга певица Бони. "Вярвам, че колкото добре мога да пея, толкова добре и готвя. Особено чушки", смее ce изпълнителката и добавя, че е учила в ТОХ-а, а при отглеждането на дъщеря си винаги й готвила домашна храна дори за училище.
