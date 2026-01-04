Фолкпевица на Нова година чу думите: Ела да те гръмна
Тя е била заплашена с пищов на пътя през деня, като заедно с нея е било и гаджето й – фризьорът Венелин Кондаков. Ето целия й разказ: "Тъмносин RS7 на Околовръстен път София неколкократно ни засичаше на пътя, рязко намаляваше скоростта и умишлено ни пречеше. След поредица от опасни маневри преминахме в другото платно, но всичко това продължи и там. Венелин се ядоса и с мъжа от колата си размениха думи през отворени прозорци, колата я караше жена. Отбихме и автомобилът спря напречно пред нас. Мъжът слезе, зареждайки пистолет, и тичаше към нас с думите "Ела да те гръмна“.
Ново начало
За разлика от тях, повечето други известни изпълнители са посрещнали 2026 г. с пищни партита, бляскави събития, екзотични пътешествия или пък в тесен кръг с близки и приятели. Много от тях споделят празничните моменти в социалните мрежи чрез снимки, видеа и кратки послания. Така новогодишните им пожелания достигат бързо до хиляди хора, превръщайки се във вдъхновение и символ на надежда и ново начало. Изключение не правят и българските знаменитости. Актьори, изпълнители и риалити герои споделиха личните си празнични преживявания със своите последователи.
Пари
Празниците в семейството на обичана попфолк певица преминават с много усмивки, подаръци и топъл домашен уют. Заедно с дъщеря си Симона Глория обича да приготвя празничната коледна трапеза. Но когато идва моментът да посрещне Новата година, изпълнителката предпочита пищните празненства. Затова виждаме Глория в целия ѝ блясък – в елегантна черна рокля, пред празничната елха, насред изискан ресторант. А пожеланията към феновете са повече от щедри: "Нека не броим дните и много да са ни парите! Нека да живеем лудо и всеки ден да бъде чудо! Нека зло под камък спи и по вода да ни върви! Честита Нова година!“.
Сватба
Дарина Йотова-Дара е още една звездна личност, за която 2025 г. бе наситена с незабравими емоции. Певицата отвори нова глава в живота си, казвайки заветното "да“ на своя любим Ервин Иванов, с когото са заедно от 2022 г. насам. Подробности от сватбеното тържество нямаше, но пък снимките, които звездата на "Вирджиния рекърдс“ сподели в социалните мрежи, бяха достатъчно красноречиви – на тях тя буквално сияеше от щастие. Щастлива изглежда и на кадрите, запечатали блестящата ѝ новогодишна нощ. "Честита Нова година“, написа кратко, но красноречиво тя.
Лимони
Актрисата Любомира Башева също има причини да бъде истински благодарна на изминалата година. Тя, заедно с половинката си Башар Рахал, посрещнаха първото си дете - малкия Анди. А сега отпразнува и първия им общ новогодишен празник – както изглежда, някъде на топло, където лимоните зреят целогодишно. И споделя положителния си поглед към живота: "Когато животът ти поднесе лимони, направи си лимонада“, завършвайки емоционално: "Чао и благодаря 2025-а - беше върховна!“.
Честита Нова година!
