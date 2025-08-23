ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
|Forbes: Роджър Федерер стана вторият милиардер в тениса
Смята се, че швейцарската звезда, която се оттегли от спорта през 2022 г., сега има нетно състояние от 1,1 милиарда долара, увеличено с миноритарния му дял в швейцарската марка за обувки и облекло On. След като е събрал около 1 милиард долара от извънкортови начинания по време на игралната си кариера, Федерер е най-високоплатеният играч в тениса в продължение на 16 поредни години, въпреки че печели по-малко от наградни фондове от съперниците си Новак Джокович и Рафаел Надал.
През 2020 г. той е спечелил 106,3 милиона долара преди данъци, повече от всеки друг спортист в света, съобщи CNN.
Федерер става вторият милиардер в тениса, след румънския играч Йон Циряк, който спечели Откритото първенство на Франция по двойки през 1970 г. и започна да инвестира след падането на комунизма.
В списъка са още баскетболните звезди Майкъл Джордан, Меджик Джонсън и ЛеБрон Джеймс, както и шестият играч на Милуоки Бъкс Джуниър Бриджман. Тайгър Уудс допълва списъка и се присъединява към Джеймс като единствените играчи, станали милиардери, докато все още се състезават в своите спортове.
В петък списание Forbes обяви Карлос Алкарас за най-високоплатения активен тенисист през последните 12 месеца за втора поредна година, като е спечелил 48,3 милиона долара. Само Федерер, Джокович и Наоми Осака са печелили повече за една година.
Яник Синер, който е номер 1 в света за мъже и чието разрастващо се съперничество с Алкарас все повече оформя спорта, е втори в списъка. Той е спечелил 47,3 милиона долара, почти двойно повече от 26,6 милиона долара, които е спечелил през предходните 12 месеца.
Италианецът е спечелил 20,3 милиона долара директно от тенис тази година - третата най-висока сума, откакто Forbes води статистика, и значително повече от Алкарас. Само Джокович, в класациите на Forbes за 2016 и 2019 г., е печелил повече директно от спорта за една година.
Коко Гауф се класира на трето място в тазгодишния списък, като е спечелила 37,2 милиона долара – повече от всяка друга спортистка през последните 12 месеца. Нейното класиране означава, че – за първи път от Федерер, Мария Шарапова и Надал през 2010 г. – всеки от челната тройка е под 30 години.
Общо 10-те най-високоплатени лица са спечелили общо 285 милиона долара, което е с 16% повече от миналата година, но все пак значително по-малко от рекордните 343 милиона долара през 2020 г.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
"Исторически парк" е на ръба на фалит
20:50 / 23.08.2025
Смърт на снимачната площадка на сериал на Netflix
17:50 / 23.08.2025
Успяла българка, с много фенове у нас и по света, празнува днес
08:46 / 23.08.2025
Една навременна корекция ще спести по-голям проблем на една от зо...
08:45 / 23.08.2025
Надъхани мачовци с високо самочувствие, татуси и лъскави ролекси ...
23:04 / 22.08.2025
Бизнесдамата Ваня Червенкова стана кръстница в бургаски храм
20:34 / 22.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Промени в сутрешния блок на bTV
17:15 / 22.08.2025
Климатолог: Имаме по-голям проблем от идващите валежи
12:51 / 22.08.2025
Апартаментът на Тони Димитрова заприлича на цветарски магазин
12:39 / 21.08.2025
Блъснатата в Слънчев бряг от АТВ Христина е изпаднала в клинична смърт
13:38 / 21.08.2025
Пак е без гадже
12:20 / 21.08.2025
Почина гласът на всички филми, които гледахме като деца
20:57 / 21.08.2025
Абонамент
Анкета