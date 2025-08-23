Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
Forbes: Роджър Федерер стана вторият милиардер в тениса
Автор: Лора Димитрова 23:13Коментари (0)73
©
Роджър Федерер стана вторият милиардер в тениса, според оценки, публикувани в петък от Forbes.

Смята се, че швейцарската звезда, която се оттегли от спорта през 2022 г., сега има нетно състояние от 1,1 милиарда долара, увеличено с миноритарния му дял в швейцарската марка за обувки и облекло On. След като е събрал около 1 милиард долара от извънкортови начинания по време на игралната си кариера, Федерер е най-високоплатеният играч в тениса в продължение на 16 поредни години, въпреки че печели по-малко от наградни фондове от съперниците си Новак Джокович и Рафаел Надал.

През 2020 г. той е спечелил 106,3 милиона долара преди данъци, повече от всеки друг спортист в света, съобщи CNN.

Федерер става вторият милиардер в тениса, след румънския играч Йон Циряк, който спечели Откритото първенство на Франция по двойки през 1970 г. и започна да инвестира след падането на комунизма.

В списъка са още баскетболните звезди Майкъл Джордан, Меджик Джонсън и ЛеБрон Джеймс, както и шестият играч на Милуоки Бъкс Джуниър Бриджман. Тайгър Уудс допълва списъка и се присъединява към Джеймс като единствените играчи, станали милиардери, докато все още се състезават в своите спортове.

В петък списание Forbes обяви Карлос Алкарас за най-високоплатения активен тенисист през последните 12 месеца за втора поредна година, като е спечелил 48,3 милиона долара. Само Федерер, Джокович и Наоми Осака са печелили повече за една година.

Яник Синер, който е номер 1 в света за мъже и чието разрастващо се съперничество с Алкарас все повече оформя спорта, е втори в списъка. Той е спечелил 47,3 милиона долара, почти двойно повече от 26,6 милиона долара, които е спечелил през предходните 12 месеца.

Италианецът е спечелил 20,3 милиона долара директно от тенис тази година - третата най-висока сума, откакто Forbes води статистика, и значително повече от Алкарас. Само Джокович, в класациите на Forbes за 2016 и 2019 г., е печелил повече директно от спорта за една година.

Коко Гауф се класира на трето място в тазгодишния списък, като е спечелила 37,2 милиона долара – повече от всяка друга спортистка през последните 12 месеца. Нейното класиране означава, че – за първи път от Федерер, Мария Шарапова и Надал през 2010 г. – всеки от челната тройка е под 30 години.

Общо 10-те най-високоплатени лица са спечелили общо 285 милиона долара, което е с 16% повече от миналата година, но все пак значително по-малко от рекордните 343 милиона долара през 2020 г.








Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
"Исторически парк" е на ръба на фалит
20:50 / 23.08.2025
Смърт на снимачната площадка на сериал на Netflix
17:50 / 23.08.2025
Успяла българка, с много фенове у нас и по света, празнува днес
08:46 / 23.08.2025
Една навременна корекция ще спести по-голям проблем на една от зо...
08:45 / 23.08.2025
Надъхани мачовци с високо самочувствие, татуси и лъскави ролекси ...
23:04 / 22.08.2025
Бизнесдамата Ваня Червенкова стана кръстница в бургаски храм
20:34 / 22.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Промени в сутрешния блок на bTV
17:15 / 22.08.2025
Климатолог: Имаме по-голям проблем от идващите валежи
12:51 / 22.08.2025
Сервитьорите са длъжни да представят на клиентите менютата при вземането на поръчката и при поднасянето на сметката
09:36 / 21.08.2025
Апартаментът на Тони Димитрова заприлича на цветарски магазин
12:39 / 21.08.2025
Блъснатата в Слънчев бряг от АТВ Христина е изпаднала в клинична смърт
13:38 / 21.08.2025
Пак е без гадже
12:20 / 21.08.2025
Почина гласът на всички филми, които гледахме като деца
20:57 / 21.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: