"Фортисимо" отново триумфираха на международния конкурс в Мавриций
Автор: Екип Burgas24.bg 16:05Коментари (0)73
©
Бургаският хор "Фортисимо“ прослави отново  България с нови престижни отличия от African Asia Pacific Choir Games & Grand Prix of Nations 2025, проведен на остров Мавриций.

В навечерието на Международния ден на музиката талантливите певци се състезаваха сред 53 хорови състава от 14 държави на 4 континента.

Българските изпълнители се включиха в две конкурсни категории – "Камерни хорове“ и "Фолклор“, където конкуренцията бе изключително силна, с участници от Малайзия, Индонезия, Германия, Южна Африка и Намибия.

С бурни емоции и радостни сълзи "Фортисимо“ спечели най-голямото отличие – Гран При титлата в категория "Фолклор“, както и златен медал в "Камерни хорове“.

Хористите изразиха благодарност към своите близки, публика и почитатели, както и към институциите, подкрепили участието им – Министерството на културата и Община Бургас.

Отличната организация на събитието бе дело на INTERKULTUR, които за пореден път доказаха мотото си: "Singing together brings nations together“ – "Пеенето заедно обединява народите“.

Особено признание "Фортисимо“ отправиха към своя диригент Милена Добрева, чиято вяра и вдъхновяваща подготовка превърнаха българския хор в световен шампион.








Статистика: