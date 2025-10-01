"Фортисимо" отново триумфираха на международния конкурс в Мавриций

© Бургаският хор "Фортисимо“ прослави отново България с нови престижни отличия от African Asia Pacific Choir Games & Grand Prix of Nations 2025, проведен на остров Мавриций.



В навечерието на Международния ден на музиката талантливите певци се състезаваха сред 53 хорови състава от 14 държави на 4 континента.



Българските изпълнители се включиха в две конкурсни категории – "Камерни хорове“ и "Фолклор“, където конкуренцията бе изключително силна, с участници от Малайзия, Индонезия, Германия, Южна Африка и Намибия.



С бурни емоции и радостни сълзи "Фортисимо“ спечели най-голямото отличие – Гран При титлата в категория "Фолклор“, както и златен медал в "Камерни хорове“.



Хористите изразиха благодарност към своите близки, публика и почитатели, както и към институциите, подкрепили участието им – Министерството на културата и Община Бургас.



Отличната организация на събитието бе дело на INTERKULTUR, които за пореден път доказаха мотото си: "Singing together brings nations together“ – "Пеенето заедно обединява народите“.



Особено признание "Фортисимо“ отправиха към своя диригент Милена Добрева, чиято вяра и вдъхновяваща подготовка превърнаха българския хор в световен шампион.