Фотограф: Изкуственият интелект не e творец, а инструмент
В деня на фотографията обръщаме внимание на едно от най-големите предизвикателства пред визуалното изкуство в наши дни - навлизането на изкуствения интелект. Как новите технологии променят същността на снимките и каква е границата между реалност и дигитална обработка?

Вече близо два века фотографията служи като свидетел на времето и документ на реалността. Но какво се случва, когато на сцената се появи изкуственият интелект - технология, която може не само да обработва, но и да създава изображения?

Когато чуят думата интелект, хората си представят някакво мислещо и разумно същество. Всъщност изкуственият интелект е един софтуер, който живее в компютър и обработва съществуваща база данни. Фотографът Георги Неделчев вижда в изкуственият интелект не творец, а инструмент - най-вече в постпродукцията, пише NOVA.








Статистика: