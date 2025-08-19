ЗАРЕЖДАНЕ...
|Фотограф: Изкуственият интелект не e творец, а инструмент
Вече близо два века фотографията служи като свидетел на времето и документ на реалността. Но какво се случва, когато на сцената се появи изкуственият интелект - технология, която може не само да обработва, но и да създава изображения?
Когато чуят думата интелект, хората си представят някакво мислещо и разумно същество. Всъщност изкуственият интелект е един софтуер, който живее в компютър и обработва съществуваща база данни. Фотографът Георги Неделчев вижда в изкуственият интелект не творец, а инструмент - най-вече в постпродукцията, пише NOVA.
