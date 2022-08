Фотографска изложба и лични вещи на актьора Цако Дачев ще бъдат подредени в Бургас

© Утре, 23 август, се навършват 90 години от рождението на заслужилия артист от близкото минало Цако Дачев. Събитието ще бъде отбелязано с фотоизложба в Културен център "Морско казино" от 19.00 часа.



Над 30 непоказвани кадри и лични вещи на обичания творец са селектирани за експозицията в зала "Георги Баев". Тук ще бъдат подредени и едни от най-скъпите вещи на артиста – театралната му пудра, часовникът, знака за заслужил артист, бележки, сценарии, както и неговия талисман – Ежка, който е неизменно в гримьорната преди всяко представление. Това е първа изложба за Цако Дачев. Тя е инициирана от дъщеря му Елисавета и се реализира с партньорството на Община Бургас.



"Баща ми го носеха на ръце от театъра до вкъщи. Ние живеехме на ул. "Иван Шишман" и след спектаклите "Сако от велур" и "Римска баня" просто идваше една тълпа от хора, която заставаше под прозорците ни с татко, вдигнат над земята. Тогава съм била на 5-6 години и не съм осъзнавала колко е бил харесван, уважаван, признат.", споделя Елисавета Дачева, дъщеря на актьора и съпругата му - оперната певица Лилия Дачева, и допълва, че в техния дом винаги е ухаело на цветя, а всеки, който е дал трябва да бъде честван.



Елисавета живее в Лондон вече 18 години. Там продължава делото на именитите си родители, свързано с културата и сцената.



Елисавета Дачева учи актьорско майсторство в Лондон. BTEC in Performing Arts (Acting) (QCF) at Ealing, Hammersmith &West London College 2015г,. бакалавър е по Bachelor of Arts (BA) in Drama, Applied Theatre and Education at University of London- The Royal Central School of Speech and Drama.



През 2019 година записва магистратура и се дипломира като Master of Arts (MA) in Actor Training and Coaching at University of London The Royal Central School of Speech and Drama.



Създава TЕАТРАЛНА РАБОТИЛНИЦА - ЛОНДОН / THEATRE WORKSHOP - LONDON, където е режисьор, преподавател и театрален педагог. В периода 2018-2021 година към Работилницата се включва и аматьорския театрален състав КК “The Metlite".



Постепенно се оформя българско театрално училище за възрастни, в което освен, че подготвят представления със свои сценарии по мотиви от популярни български комедии, участниците се запознават с театралния занаят, наука и практика.



Посредством екип от асоциирани, високообразовани, опитни преподаватели и водещи съвременни театрални специалисти, актьорите се запознават, изучават и практикуват класически и съвременни техники и методи на сценично поведение, вокални умения, танц, движение, сценична реч, актьорско майсторство. Изучават се и се практикуват системите на Станиславски, Бертолд Брехт, Льо Кок, Лабан, Ан Богарт и Тина Ландоу, Станфорд Майснер, Майкъл Чехов, Всеволод Майерхолд, Бела Мерлин, дивайзинг театър, комедия дел арте, клоунада.