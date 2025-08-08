Новини
Fox News научи евентуалната дата за срещата Тръмп-Путин
Автор: ИА Фокус 14:39
©
Срещата на президента на САЩ Доналд Тръмп с руския президент Владимир Путин може да се състои още следващия понеделник, 11 август, съобщават двама източници пред Fox News.

Едно от обсъжданите места за среща на лидерите е Рим, посочва американската медия.

Освен столицата на Италия, са обсъждани и други места за среща на Тръмп с Путин в Европа.

Източниците на американската телевизия също не изключват, че преговорите могат да се състоят по-късно от понеделник, но ще са в рамките на следващата седмица.

По-рано на 8 август бе съобщено, че лидерите на САЩ и Русия могат да се срещнат в една от арабските страни.

На 6 август специалният представител на президента на САЩ Стив Уилкоф се срещна с Владимир Путин в Москва. Доналд Трамп впоследствие заяви, че Уилкоф е постигнал "значителен напредък“ по време на преговорите.

По-късно Трамп посочи, че има голяма вероятност да се срещне лично с руския президент "много скоро“. Той също така изрази надежда, че в близко бъдеще могат да се състоят и тристранни преговори с участието на президента на Украйна.



