|Франциска Йорданова с последни думи за "Преди обед"
Ето какво сподели Франциска: Скъпи приятели, моят път в "Преди обед" приключи, но пътят в живота не е един. Смяната на формата ме кара да поема в нова посока. Това беше преживяване, което не може да се побере в един пост - срещнах невероятно хора, изживях силни емоции и научих уроци, които ще нося винаги със себе си!
Благодаря на Георги Тошев за доверието, обърна се тя към продуцента на предаването. "И най-вече благодаря на Вас, зрителите: на тези, които ме подкрепяхте и на тези, които ме критикувахте. И двете ме стимулираха да бъда по-добра.
Успех на екипа - и нови хоризонти за всички ни.
