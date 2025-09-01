Новини
Франциска Йорданова с последни думи за "Преди обед"
Автор: Екип Burgas24.bg 11:33
©
Франциска Йорданова излезе с коментар по повод края на тв кариерата ѝ като водеща на предаването "Преди обед". Припомняме, че днес Венета Райкова официално беше представена до Петър Дочев.

Ето какво сподели Франциска: Скъпи приятели, моят път в "Преди обед" приключи, но пътят в живота не е един. Смяната на формата ме кара да поема в нова посока. Това беше преживяване, което не може да се побере в един пост - срещнах невероятно хора, изживях силни емоции и научих уроци, които ще нося винаги със себе си!

Благодаря на Георги Тошев за доверието, обърна се тя към продуцента на предаването. "И най-вече благодаря на Вас, зрителите: на тези, които ме подкрепяхте и на тези, които ме критикувахте. И двете ме стимулираха да бъда по-добра.

Успех на екипа - и нови хоризонти за всички ни.



Статистика: