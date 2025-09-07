Франциска стяга куфарите, лети за Ню Йорк

© Франциска Йорданова заминава за Ню Йорк след Би Ти Ви. От телевизията съобщиха миналия понеделник, че танцьорката вече няма да работи в шоуто "Преди обед", чиято водеща беше в продължение на година. Тя щяла да се отдаде на любовта си към танците. "Уикенд" научи, че отлита за САЩ, където е живяла в продължение на 20 години.



Чаровната вече бивша водеща на "Преди обед" ще журира в конкурс по танци в Ню Йорк. Ангажиментът е бил поет много отдавна и в Би Ти Ви са знаели за него от месеци. Самият продуцент на шоуто – Георги Тошев – съобщи в края на предишния тв сезон, че през септември Франциска ще е в Ню Йорк. Преди нея там щял да бъде Петър Дочев, който вече пуска в предаването репортажи и интервюта, заснети по време на престоя му. Още когато стана водеща на "Преди обед", Франциска съобщи, че с мъжа й Томаш Папкала са имали поети ангажименти като танцьори, съдии и преподаватели по танци за година напред. Те били подписали договорите за тези ангажименти много преди Йорданова да получи предложение за работа в предаването, така че шефовете й са били запознати с графика й и са знаели точно кога й се налага да отсъства от работа.



До последно обаче се смятало, че танцьорката все пак ще остане в екипа на предаването със своя рубрика, както колегите си Оля Малинова и Петър Дочев. Планирало се е да започне да работи по тази рубрика веднага след като кацне от Ню Йорк обратно в София. Говори се, че се била отказала буквално дни преди завръщането на предаването в ефир след лятната отпуска с новата водеща – Венета Райкова. Ето какво написа Франциска в социалните мрежи в деня, в който "горещата" блондинка седна в студиото на "Преди обед": "Скъпи приятели! Моят път в "Преди обед" приключи, но пътят в живота не е един. Смяната на формата ме накара да поема в нова посока. Това беше преживяване, което не може да се побере в един пост – срещнах невероятни хора, изживях силни емоции и научих уроци, които ще нося винаги със себе си. Благодаря на Георги Тошев за доверието. И най-вече благодаря на вас, зрителите: на тези, които ме подкрепяхте, и на тези, които ме критикувахте. И двете ме стимулираха да бъда по-добра. Успех на екипа и нови хоризонти на всички ни!".



От тези думи става ясно, че Франциска не таи лоши чувства към "Преди обед", но все пак е решила, че мястото й не е там. Това всъщност беше ясно от самото начало – тя не беше добре подготвена за журналист и тв водещ, макар че е изключително красива и харизматична, което й спечели много фенове въпреки очевидната липса на компетентност. Танцьорката се опитваше да запълни празнините в подготовката си, като се записа да учи.



Още преди година тя сподели в интервю, че е студентка по журналистика и реклама в Шуменския университет. Планът й беше да се дипломира в рамките на годината и занапред да се развива в тази сфера. Това лято танцьорката трябваше да пише дипломна работа. Дали е успяла да завърши образованието си? До момента не е споделила публично такава информация. Знае се само, че с мъжа й Томаш през лятото са били на голямо танцово събитие в Прага. Този месец й предстои състезанието в Ню Йорк, а най-вероятно я чакат и други подобни събития, така че няма да й е скучно без "Преди обед". Ако в Би Ти Ви решат да правят нов сезон на танцовото си състезание "Денсинг старс", със сигурност ще я поканят в журито.