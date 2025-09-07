Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
Фрапираща трансформация с цели 27 кг надолу
Автор: Екип Burgas24.bg 09:02Коментари (0)274
©
Последователите на Дуейн Джонсън бяха изненадани и дори притеснени от неотдавнашното му появяване на филмовия фестивал във Венеция, тъй като 53-годишният актьор, известен с масивната си физика в ролите си от поредицата "Бързи и яростни", сега изглежда значително по-слаб. Промяната породи спекулации, въпреки че изглежда, че това е професионално решение, свързано с новия му филмов проект.

Физическата трансформация на Дуейн Джонсън

През цялата си кариера Дуейн Джонсън е признат не само за харизмата и таланта си на екрана, но и за атлетичната си и мускулеста физика, отличителна черта, която го превърна в една от най-големите екшън звезди в Холивуд.

Въпреки това, при последното си публично появяване актьорът изглеждаше различен, с по-малко мускулна маса, по-слаб и с външен вид, който някои се осмелиха да опишат като "неразпознаваем".

Колко килограма е отслабнал Дуейн Джонсън за филма "The Smashing Machine"?

Според международните медии Джонсън е отслабнал с около 27 килограма, което е радикална промяна в сравнение с образа, който показваше във филми като "Black Adam" или "Jumanji".

Най-приетото обяснение е, че тази промяна е в отговор на подготовката му за филма "The Smashing Machine", режисиран от Бени Сафди. В тази продукция Джонсън играе Марк Кер, известен боец по смесени бойни изкуства, чийто живот е белязан от спортна слава, но и от излишества и лични трудности.

По време на пресконференция на филмовия фестивал във Венеция актьорът признава: "Говореше ми вътрешният глас, изпитвах изгарящо желание да видя какво друго мога да направя, защото понякога не знаеш на какво си способен, когато си затворен в определена категория".

С тези думи той даде ясно да се разбере, че търси различно актьорско предизвикателство, отдалечавайки се от ролите, които го типизират като мускулест екшън герой. Отвъд спекулациите, тази промяна във външния вид на Дуейн Джонсън демонстрира неговата отдаденост към киното и актьорството. Физическата трансформация, за да се въплъти в сложен характер, е предизвикателство, което мнозина считат за важна стъпка в кариерата си.

С "The Smashing Machine" Джонсън не само се стреми да покаже друга страна на таланта си, но и да отдаде почит на една реална фигура в бойните спортове. Резултатът е повече от задоволителен, тъй като първите реакции към премиерата на филма поставят Дуейн Джонсън като един от основните кандидати за "Оскар" за главна мъжка роля, пише "Marca".



Още по темата: общо новини по темата: 891
07.09.2025 Благой Георгиев със специален жест към единствената си дъщеря
07.09.2025 Финалистка от "Биг брадър" крие този, за когото се омъжи
07.09.2025 Гришо скри от Ейса Хасково
07.09.2025 Камен Донев: Не може да не ти пука. Ти какъв си - марсианец ли си
07.09.2025 Азис: Дойде и ме удари пред всички
07.09.2025 По-силен период започва за три зодии във втората половина на септември
предишна страница [ 1/149 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Азис: Дойде и ме удари пред всички
10:32 / 07.09.2025
Ясен е победителят в "Игри на волята" 7
10:32 / 07.09.2025
На 22 тя задмина майка си по красота
10:31 / 07.09.2025
Наталия Симеонова: Това е имитация на имитацията на супер долни н...
10:31 / 07.09.2025
Кървавото пълнолуние на 7 септември засяга всяка една зодия
09:02 / 07.09.2025
Довечера наблюдаваме пълното лунно затъмнение
09:01 / 07.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Експерт: След 40-годишна възраст не можем да си позволим лукса да се храним и да не се движим
13:40 / 05.09.2025
Натали Трифонова е готова да посрещне първородния си син
23:15 / 05.09.2025
Вили свали рекордните 59 кг
23:04 / 05.09.2025
Криско: Бяха ми нужни няколко месеца, за да приема, че детето ми е специално
17:46 / 06.09.2025
Сашка Васева: Продължавам да се боря, но ще се справя
12:51 / 05.09.2025
Заради строежа на нов път: Затварят бургаска улица за два месеца
15:58 / 05.09.2025
Жална ни майка на всички нормални българи, населяващи територията България
12:20 / 05.09.2025
Актуални теми
Папа Лъв XIV
Лято 2025
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Шеф на МВР е в тежко състояние след побой
Президентски избори 2026 година
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: