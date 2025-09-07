ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
|Фрапираща трансформация с цели 27 кг надолу
Физическата трансформация на Дуейн Джонсън
През цялата си кариера Дуейн Джонсън е признат не само за харизмата и таланта си на екрана, но и за атлетичната си и мускулеста физика, отличителна черта, която го превърна в една от най-големите екшън звезди в Холивуд.
Въпреки това, при последното си публично появяване актьорът изглеждаше различен, с по-малко мускулна маса, по-слаб и с външен вид, който някои се осмелиха да опишат като "неразпознаваем".
Колко килограма е отслабнал Дуейн Джонсън за филма "The Smashing Machine"?
Според международните медии Джонсън е отслабнал с около 27 килограма, което е радикална промяна в сравнение с образа, който показваше във филми като "Black Adam" или "Jumanji".
Най-приетото обяснение е, че тази промяна е в отговор на подготовката му за филма "The Smashing Machine", режисиран от Бени Сафди. В тази продукция Джонсън играе Марк Кер, известен боец по смесени бойни изкуства, чийто живот е белязан от спортна слава, но и от излишества и лични трудности.
По време на пресконференция на филмовия фестивал във Венеция актьорът признава: "Говореше ми вътрешният глас, изпитвах изгарящо желание да видя какво друго мога да направя, защото понякога не знаеш на какво си способен, когато си затворен в определена категория".
С тези думи той даде ясно да се разбере, че търси различно актьорско предизвикателство, отдалечавайки се от ролите, които го типизират като мускулест екшън герой. Отвъд спекулациите, тази промяна във външния вид на Дуейн Джонсън демонстрира неговата отдаденост към киното и актьорството. Физическата трансформация, за да се въплъти в сложен характер, е предизвикателство, което мнозина считат за важна стъпка в кариерата си.
С "The Smashing Machine" Джонсън не само се стреми да покаже друга страна на таланта си, но и да отдаде почит на една реална фигура в бойните спортове. Резултатът е повече от задоволителен, тъй като първите реакции към премиерата на филма поставят Дуейн Джонсън като един от основните кандидати за "Оскар" за главна мъжка роля, пише "Marca".
|Още по темата:
|общо новини по темата: 891
|предишна страница [ 1/149 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Азис: Дойде и ме удари пред всички
10:32 / 07.09.2025
Ясен е победителят в "Игри на волята" 7
10:32 / 07.09.2025
На 22 тя задмина майка си по красота
10:31 / 07.09.2025
Наталия Симеонова: Това е имитация на имитацията на супер долни н...
10:31 / 07.09.2025
Кървавото пълнолуние на 7 септември засяга всяка една зодия
09:02 / 07.09.2025
Довечера наблюдаваме пълното лунно затъмнение
09:01 / 07.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Натали Трифонова е готова да посрещне първородния си син
23:15 / 05.09.2025
Вили свали рекордните 59 кг
23:04 / 05.09.2025
Сашка Васева: Продължавам да се боря, но ще се справя
12:51 / 05.09.2025
Заради строежа на нов път: Затварят бургаска улица за два месеца
15:58 / 05.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета