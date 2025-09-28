Новини
Гаджето на Джизъса скочи на Венета Райкова
Автор: Екип Burgas24.bg 16:39
©
Инфлуенсърката Мария-Луиза, която от известно време е в центъра на публичния интерес като половинка на Благой Георгиев – Джизъса, показа, че не е от жените, които преглъщат мълчаливо, когато се почувства засегнати. Брюнетката гостува заедно с актуалния си мъж в студиото на "Преди обед" по Би Ти Ви, но вместо уютен разговор пред камерите, се оказа в доста хладна атмосфера. Водещата Венета Райкова не скри скептицизма си към младата хубавица, която пък е обидена, че са се държали пренебрежително с нея в ефир.

Още в самото начало Райкова се обърна към брюнетката с неочаквано наставнически тон: "За да задържиш един мъж до себе си, трябва да му обръщаш внимание. В началото винаги е лесно, после трябва да мислиш как да го задържиш. Да си само хубава не е достатъчно. Още 10 красиви го чакат. Ти трябва да бъдеш умна, хитра, да имаш женска сигурност, мекота и добрина. Благо е много добър човек, никога не е оплювал своите бивши. Ако се отнасяш с уважение към него, той няма да погледне друга жена".

Съветите на Венета обаче хич не впечатлиха тунингованата приятелка на Джизъса. След предаването фенове я попитаха как е успяла да се сдържи и да не реагира остро. Отговорът й в инстаграм не закъсня. "Съвет бих приела само от жена, която е съумяла да създаде и запази щастливо семейство и да изгради успешна кариера. Иначе не ме интересува. Във връзката са двама души и само те знаят истината. Всички останали могат да си запазят непоисканите съвети", написа Мария-Луиза, като намекна, че Райкова е разведена и не ще да приема съвети за щастливи връзки точно от нея.

"Венета много явно ти се подиграваше, защо не й каза нищо?", питат последователи на инфлуенсърката. "На лошото с лошо всеки може, но не е моят начин, а и имам уважение към по-възрастните", подхвърли ядосаната интернет звезда.

Скандалът не свърши дотук. Преди появата на инфлуенсърката в студиото, Венета и Благой коментираха мистична тема – магия, направена от бивша жена на Георгиев, която уж целяла да съсипе живота му. За актуалната половинка на футболиста обаче подобни приказки звучат абсурдно.

"Аз не вярвам в магии и не смятам, че е редно подобни твърдения да се правят в национален ефир. Това е чисто предположение без доказателства, а заклеймяването на жена по този начин е несправедливо. Още по-грозно е, че идва от жена към жена!", категорична е хубавицата, която се изявява като дизайнерка.

Мария-Луиза заяви още, че винаги е готова демонстрира острия си характер и  да отстоява позициите си. Аудиторията, която я следва в социалните мрежи, вече е разделена – едни виждат в нея решителна жена, която не позволява да бъде поучавана, други намират изказванията й за прекалено остри. Едно е сигурно - там, където е Джизъса, скандалите не закъсняват, а сега до него има жена, която явно няма намерение да стои в сянка.

Монетата обаче има и друга страна. Венета явно се е ядосала на брюнетката, която първоначално излъгала, че е болна и не пожелала да седне на диванчето до Благо, както било планирано предварително. После се оказало, че изобщо не е неразположена – просто се скарала с Джизъса и от инат отказала да се появи пред камерите. Райкова се изнервила от поведението й и когато Мария-Луиза най-сетне склонила да я снимат, водещата я засипала с остри въпроси и коментари.

Връзката на младата дизайнерка с Благой Георгиев е от няколко месеца. Той има 4 деца от три различни жени, но новата му изгора няма наследници и също иска бебе, така че нищо чудно татуираният плейбой да стане татко за пореден път.

Преди това бившият футболен национал имаше връзка с дъщерята на рапъра Ванко 1 – Ивана Главчева, но се разделиха тихомълком. Двамата спряха да се следват в социалните мрежи, а Ивана изтри всичките си снимки с доскорошния си любим. Малко след това мургавият мачо с ослепително бели изкуствени зъби започна да се показва с Мария - Луиза. И за нея, както и за всичките си предишни жени, казва, че е любовта на живота му, а тя вероятно вярва, че може да го промени, пише HotArena.



