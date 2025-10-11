Карлос Насар - Александра Костадинова излезе с прочувствен пост в социалните мрежи след поредния успех на 21-годишния мегаталант във вдигането на тежести.
22-годишната волейболистка изгледа на живо от залата във Фьорде победата на Насар и спечелената от него трета световна титла при мъжете в трета различна категория.
Часове след състезанието Костадинова сподели в социалните мрежи снимки след надпреварата, прикрепяйки и следните слова:
"Любов моя,
Нямам думи, с които да опиша това, което чувствам. И може би няма нужда, защото има моменти, в които сърцето говори по-силно от всичко. Днес е един от онези моменти, в които душата ми просто трепери - от гордост, от щастие, от любов.
Да те видя като световен шампион е неописуемо. Тази победа не е просто резултат — тя е символ на всичко, което си. На силата ти, на волята ти, на онази искра, която никога не угасва, дори когато пътят става труден. Ти си вдъхновение, не само за мен, а за всеки, който вярва, че мечтите се сбъдват, когато не спираш да вярваш в себе си. Гледам те и виждам не просто шампиона, а човека — упорития, истинския, непоклатимия и единствения.
Толкова съм горда с теб, любов. Гордост, която не може да се побере в думи. Тази победа е толкова голяма, защото е извоювана и напълно заслужена.
Заслужаваш го. Заслужаваш да държиш и да не пускаш световните рекорди, както го доказа днес по безапелационен начин.
Благодаря ти, че споделяш света си с мен
Обичам те, шампионе мой, повече отколкото думите могат да поберат!
Ти си моят свят!".
